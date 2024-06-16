16 июня 2024, 21:23

Медики из Подмосковья поборолись за Кубок Розанова на забеге в Пушкино

Телеканал «360»
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В Пушкино впервые прошел забег на Кубок Розанова, посвященный Дню медицинского работника. В нем поучаствовало более ста медиков из разных городов Подмосковья.

На старт легкоатлетического забега вышли медицинские специалисты из Пушкино, Сергиева Посада, Истры, Можайска, Мытищ, Балашиха, Наро-Фоминска и других городов Подмосковья. Цель забега - пропаганда здорового образа жизни среди медперсонала.

«Это также элемент отдыха, развлечения, поэтому решили найти такое универсальный формат, в котором были бы задействованы не только молодежь, но и более возрастные сотрудники», - прокомментировал главврач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов.

Участники преодолели дистанцию в пять километров. Забег прошел на набережной реки Серебрянки. Награды победителям вместе с главным врачом больницы Владимиром Мануйловым вручил правнук известного российского хирурга, чье имя носит Пушкинская больница, Федор Семенов.

«Нельзя было не поддержать такую историю. Потому что мы не только лечим, мы и, можно сказать, посвящаем всю свою жизнь. Жизнь, это не только работа, жизнь - это семья, это спорт, это образ жизни», - поясняет замминистра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Победителем забега стал социальный работник из Сергиево-Посада Рузаков Михаил. Забег на Кубок Розанова станет традицией.

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Спортсмены Пушкино
16 июня 2024, 21:25
Около 500 вакансий опубликовали на фестивале труда в Чехове
Телеканал «360»
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На фестивале труда «Наши кадры — наша продукция» в Чехове представили около 500 вакансий. Также о своих товарах рассказали представители крупных и средних предприятий округа, фермеры и студенты.

Здесь же разместили экспозицию исторических предметов Чеховских ремесленников, мелких торговцев и фермеров. Майонез, хлеб, конфеты и масло давали пробовать всем желающим. Свои товары представили также студенты и преподаватели Чеховского техникума.

«Цель фестиваля - чтобы не было безработицы, чтобы город развивался, чтобы вакансии производственные, промышленные, муниципальные все были заняты. Это важно. Для жителей, соответственно, это налоги, развитие, именно поэтому мы собираем такие мероприятия», - сказал первый замглавы Чехова Артем Попов.

На фестиваль труда приходили семьями. Для детей также прошла развлекательная программа, работали батут и аквагрим. На сцене выступила кавер-группа «Ваня, давай». С каждым годом количество участников фестиваля растет.

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Возле дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова крупные и средние предприятия округа представили свою продукцию и провели собеседования с соискателями. Более 50 производителей представили около 500 вакансий. Работодатели привлекали внимание жителей округа с помощью лекций, мастер-классов и подарков. Самые востребованные специальности - рабочие.

«Мы привлекаем специалистов со всех городов, но максимально хочется, чтобы работали местные жители. Мы развиваемся, у нас в Ступинском районе строится новый завод, где также нам необходимо большое количество специалистов. Мы обучаем их на своих площадках, даем опыт, но если человек с опытом, то это его преимущество», - прокомментировала начальник производства компании «Печагин» Наталья Зайцева.

Чехов Работа Фестивали
16 июня 2024, 21:22
Команда из Наро-Фоминска победила на межрегиональном фестивале футбола
Телеканал «360»
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Детский фестиваль «Футбол — школа жизни» прошел в Наро-Фоминске. На нем победила команда «Атепцево» из одноименного поселения округа.

В спортивном турнире принимают участие не только юниорские футбольные клубы, но и ребята из специализированных школ, интернатов и дети с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз на соревнованиях победила команда «Атепцево». Также в рамках турнира прошли товарищеская игра и мастер-класс от Дмитрия Градиленко, Эдуарда Мора, Дмитрия Сенникова и других легендарных футболистов.

«Мы не первый раз принимаем фестиваль и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо за добрые слова, сказанные в наш адрес, как гостеприимных хозяев. Да, Наро-Фоминская земля всегда славилась тем, что она гостеприимна, рада встретить гостей и организовать любой праздник, любого масштаба!» - сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Параллельно со спортивной программой в рамках фестиваля прошли мастер-классы, конкурсы, викторины и концерт творческих коллективов с участием Михаила Гребенщикова. Участников и гостей угощали свежеприготовленной «солдатской» кашей и мороженым.

Отметим, что межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол - школа жизни» проводят с 2021 года. Он проходит в восьми городах России. Главный организатор фестиваля - благотворительный фонд «Под флагом добра». Проект реализуется по федеральной программе «Спорт - норма жизни» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Московской области.

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Наро-Фоминск Дети Футбол Фестивали
16 июня 2024, 21:21
Почти 40 пар поучаствовали в турнире по конкуру на Кубок Гагарина в Щелкове
Медиасток.рф
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В подмосковном «Звездном» состоялся турнир по конкуру на Кубок Гагарина. В год 90-летия со дня рождения великого космонавта соревнования собрали участников со всей страны — всего 39 пар.

География участников турнира по конкуру в Щелкове - от Калининграда до Ханты-Мансийска.

«У нас сегодня в программе три маршрута. Первый маршрут - это эстафета, где участвуют по два всадника на поле В этом году у нас он проходит практически как всероссийский, участвуют спортсмены с Челябинской, Саратовской области, Владимирской области, Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, даже есть Литва и Беларусь. У нас 39 спортивных пар получилось», - прокомментировала вице-президент ассоциации конного спорта Московской области, главный судья соревнований Елена Никишина.

Также зрителей ждала насыщенная программа: показательные выступления, концерт, выставка Роскосмоса, фотозона «Улыбка Гагарина».

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Спортсмены Щелково Кубок Гагарина
16 июня 2024, 19:51
Подмосковные бадминтонисты выиграли шесть медалей Игр БРИКС
Оргкомитет Игр стран БРИКС
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Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей в соревнованиях по бадминтону Игр стран БРИКС. Турнир прошел в Казани с 13 по 16 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Глеб Степаков завоевал сразу две золотые медали. Он оба раза обошел соперников - сначала в смешанном парном разряде с Алиной Давлетовой, а затем в парном разряде Артуром Печенкиным.

Артур Печенкин завоевал серебро в одиночном разряде. Бадминтонист Владислав Добычкин выиграл серебро в смешанном парном разряде в тандеме с Марией Голубевой и бронзу - в одиночном.

В ведомстве добавили, что в копилке спортсменов из Московской области уже 19 медалей - 10 золотых, шесть серебряных и три бронзовых.

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Спортсмены Казань БРИКС

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