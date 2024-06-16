Медики из Подмосковья поборолись за Кубок Розанова на забеге в Пушкино

На старт легкоатлетического забега вышли медицинские специалисты из Пушкино, Сергиева Посада, Истры, Можайска, Мытищ, Балашиха, Наро-Фоминска и других городов Подмосковья. Цель забега - пропаганда здорового образа жизни среди медперсонала.

«Это также элемент отдыха, развлечения, поэтому решили найти такое универсальный формат, в котором были бы задействованы не только молодежь, но и более возрастные сотрудники», - прокомментировал главврач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов.

Участники преодолели дистанцию в пять километров. Забег прошел на набережной реки Серебрянки. Награды победителям вместе с главным врачом больницы Владимиром Мануйловым вручил правнук известного российского хирурга, чье имя носит Пушкинская больница, Федор Семенов.

«Нельзя было не поддержать такую историю. Потому что мы не только лечим, мы и, можно сказать, посвящаем всю свою жизнь. Жизнь, это не только работа, жизнь - это семья, это спорт, это образ жизни», - поясняет замминистра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Победителем забега стал социальный работник из Сергиево-Посада Рузаков Михаил. Забег на Кубок Розанова станет традицией.

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