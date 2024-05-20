Медики из Лобни бесплатно посетили Троице-Сергиеву лавру

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Медики имели возможность погрузиться в историю и культуру одного из старейших православных монастырей России.

Участники экскурсии отметили, что это прекрасная возможность познакомиться с духовным наследием страны, насладиться красотой древних сооружений и получить новые впечатления.

Троице-Сергиева лавра - крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви с богатой историей. Он расположен в Московской области на реке Кончуре и является важным центром образовательной и издательской деятельности Русской православной церкви, где также располагается Московская духовная академия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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