Медики из Лобни бесплатно посетили Троице-Сергиеву лавру
Храм блаженной Матроны Московской в городском округе Лобня организовал для сотрудников Лобненской больницы бесплатную экскурсию в Троице-Сергиеву лавру в честь Дня Святых Жен-мироносиц. Во время экскурсии им рассказали об истории лавры и ее святынях.
Медики имели возможность погрузиться в историю и культуру одного из старейших православных монастырей России.
Участники экскурсии отметили, что это прекрасная возможность познакомиться с духовным наследием страны, насладиться красотой древних сооружений и получить новые впечатления.
Троице-Сергиева лавра - крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви с богатой историей. Он расположен в Московской области на реке Кончуре и является важным центром образовательной и издательской деятельности Русской православной церкви, где также располагается Московская духовная академия.
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