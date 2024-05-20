20 мая 2024, 17:58

Медики из Лобни бесплатно посетили Троице-Сергиеву лавру

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Храм блаженной Матроны Московской в городском округе Лобня организовал для сотрудников Лобненской больницы бесплатную экскурсию в Троице-Сергиеву лавру в честь Дня Святых Жен-мироносиц. Во время экскурсии им рассказали об истории лавры и ее святынях.

Медики имели возможность погрузиться в историю и культуру одного из старейших православных монастырей России.

Участники экскурсии отметили, что это прекрасная возможность познакомиться с духовным наследием страны, насладиться красотой древних сооружений и получить новые впечатления.

Троице-Сергиева лавра - крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви с богатой историей. Он расположен в Московской области на реке Кончуре и является важным центром образовательной и издательской деятельности Русской православной церкви, где также располагается Московская духовная академия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Лобня Экскурсии Врачи
20 мая 2024, 18:05
Коммунальные службы Подмосковья удалили более 760 граффити весной
Unsplash
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Граффити, нарисованные уличными художниками без согласования с местными властями, считаются несанкционированными и быстро удаляются. Только этой весной в Подмосковье удалили более 760 подобных надписей.

За граффити в Московской области внимательно следят не только инспекторы ГУСТ, но и камеры системы «Безопасный регион». Работа в данном направлении ведется во всех округах. Так, в Лыткарине в порядок привели фасады домов на Комсомольской, Первомайской, Спортивной и Советской улицах, в Одинцове несанкционированные рисунки закрасили на домах на Молодежной и Пионерской улицах, а также на Можайском шоссе.

Напомним, что за незаконное размещение граффити предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Благоустройство
20 мая 2024, 18:04
Богородский бульвар в Ногинске благоустроят в следующем году
Министерство благоустройства Московской области
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Итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства стали известны в Подмосковье. В Богородском округе обновят сквер, расположенный в Ногинске.

За объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Из 220 локаций, предложенных для выбора, отобрали и благоустроят в следующем году 53. Жители сами расставили приоритеты и выбрали площадки, нуждающиеся в обновлении.

За благоустройство Богородского бульвара в ногинском микрорайоне Заречье проголосовало более 22 тысяч человек. Общее количество отданных в муниципалитете голосов составило более 24 тысяч.

Ранее сообщили, что за благоустройство сквера по проспекту Ленина в Балашихе проголосовало более 27 тысяч человек. Общее количество голосов в городском округе составило более 50 тысяч.

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Благоустройство
20 мая 2024, 17:52
Сквер по проспекту Ленина в Балашихе благоустроят в следующем году
Министерство благоустройства Московской области
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Стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Сквер по проспекту Ленина в Балашихе набрал наибольшее количество голосов в своем муниципалитете и будет обновлен в следующем году.

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения опроса. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрали 53. Работы планируем начать в следующем году», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

За благоустройство сквера по проспекту Ленина в Балашихе проголосовало более 27 тысяч человек. Общее количество голосов в городском округе составило более 50 тысяч.

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Благоустройство
20 мая 2024, 17:52
Общественник Егор Ченюк провел круглый стол со школьниками в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Учеников школы № 28 в Химках пригласили на круглый стол при участии лидера Движения общественной поддержки Егора Ченюка и активистов Молодежного парламента. Они рассказали школьникам о своей работе и важности реализации социально ориентированных проектов.

Также ребята больше узнали о молодежной структуре округа, задали интересующие вопросы и даже предложили свои идеи по работе парламента.

«Молодежный парламент - это нормотворческий, совещательный орган при Совете депутатов городского округа Химки. Основная его цель - представлять интересы и защищать права молодежи», - отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

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Химки Школьники

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