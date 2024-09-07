Медики из Истры научат юнармейцев оказывать первую помощь

Юнармейцы вступят в клуб «Будем здоровы», где врачи рассказывают о здоровом образе жизни. Планируются занятия с офтальмологом, гастроэнтерологом, гинекологом, психиатром-наркологом и другими специалистами. Также ребят научат оказывать первую помощь. Об этом договорились начальник штаба местного отделения «Юнармии» по городскому округу Истра Татьяна Калугина и главный врач Истринской больницы Анна Зайцева.

«Очень важно, чтобы принципы здорового образа жизни стали ведущими для подрастающего поколения, и наши доктора готовы помочь им в этом. Кроме того, юнармейцам важно уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь. Вместе с нашими специалистами они отработают эти навыки», - подчеркнула Зайцева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что новые медицинские учреждения откроют в восьми округах в этом году.

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