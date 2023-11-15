Медики и пациенты встретились на форуме «Здравоохранение в Дубне»
Дубненцы задали острые вопросы медикам на форуме «Здравоохранение в Дубне». Мероприятие организовали на базе ДК «Октябрь». С приветственным словом к жителям обратился глава Дубны Максим Тихомиров. Именно городская администрация выступила инициатором и организатором форума.
«Мы должны быть максимально полезны нашим жителям и отвечать на все запросы, которые возникают», - сообщил Тихомиров.
Представители учреждений здравоохранения рассказали о последних новостях и планах. Жители отметили, за последнее время произошли кардинальные изменения.
«Мы пришли к выводам, что очень востребована помощь жителям преклонного возраста, мы планируем открыть центр долголетия», - рассказала замначальника ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Оксана Лекова.
Вопросов из зала - десятки. Какие-то решаются просто, другие - требуют времени и затрат.
«Хотел поблагодарить жителей, которые прошли на эту встречу, поблагодарить администрацию, что она создает такие встречи, они нам важны для обратной связи», - заявил главврач Дубненской больницы Игорь Давронов.
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