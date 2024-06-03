Медикаменты из Богородского округа передали в зону СВО

Военный и гражданский конвой отправился на территорию Донецкой и Луганской народных республик, в Херсонскую и Запорожскую области. Благодаря акции «Добрая аптечка» необходимую медицинскую гуманитарную помощь оказали роддому Мариуполя и подразделениям, расположенным вдоль линии фронта.

В акция принимают участие жители Богородского округа, а также частные аптечные организаций округа. За время проведения собрано и отправлено порядка 3500 медицинских аптечек, проведено более 300 благотворительных акций. В Богородском округе акция проект реализуется с 2022 года.

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