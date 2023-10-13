Медикам Подмосковья предоставят льготные кредиты для строительства домов

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Комитет по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы провел расширенное заседание, посвященное привлечению медицинских специалистов в Подмосковье. Председатель комитета Андрей Голубев подчеркнул, что предоставление бесплатных земельных участков врачам является эффективной мерой. Перечень специальностей на данный момент включает 38 профессий. Ранее он был расширен Мособлдумой дважды.

Заместитель министра по имущественным отношениям Московской области Геннадий Герасимов отметил, что с момента начала программы было предоставлено 2083 участка. В 2023 году необходимо обеспечить еще 206 врачей.

«Врачам необходимо помочь построить дом. Поэтому Минимущество проработало вопрос с ведущими банками, провело с ними встречи и банки отозвались, они готовы предоставить льготные программы ипотечного кредитования для индивидуального жилищного строительства», - подчеркнул Геннадий Герасимов.

Также Геннадий Герасимов сообщил о подготовке законопроекта, который будет представлен в Мособлдуме. В него войдет измененная схема предоставления земельных участков врачам. Предлагается, чтобы после выбора участка врачом, ему будет необходимо заключить соглашение об участии в программе «Земля врачам». После этого останется лишь выбрать банк и застройщика, а также заключить договор ипотечного кредитования. После передачи участка в собственность, банк должен будет перечислить сумму застройщику или выдать ее на руки медику.

Герасимов также отметил, что застройщики готовы предложить скидку от 10%, если будет совершено от 10 до 20 типовых заказов домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев.

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