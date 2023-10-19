Медицинское оборудование из Подмосковья представили на выставке в Индонезии

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что мероприятие проходит в городе Джакарта и объединяет более 30 стран мира. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья помог резиденту ОЭЗ «Дубна» представить свою продукцию на объединенном стенде региона.

Завод «ЕЛС-МЕД» предлагает индонезийскому рынку отечественные медицинские ультразвуковые системы: диагностическую ELS-MED, беспроводную ELS500 Mini, портативную ELS500T и универсальную серию EM7 с аксессуарами. Участники активно знакомятся с подмосковными изобретениями, их высокую технологичность отметил и представитель Министерства здравоохранения Республики Индонезия Рой Химаван.

«Индонезия - богатая индустриальная страна и один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы постоянно улучшаем торговые отношения, открываем новые перспективы и возможности для обеих сторон, заинтересованы в сотрудничестве», - сказал генеральный директор «ЕЛС-МЕД» Евгений Хрипко.

Компания получила возможность стать деловым партнером мирового масштаба на рынках Юго-Восточной Азии и других стран мира. Специалисты отрасли по достоинству оценивают оборудование, произведенное в Подмосковье.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.