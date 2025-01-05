Медицинский прорыв в Подмосковье. Как в центре имени Рошаля помогают маленьким пациентам

В центре установлен Ангиограф - современный высокотехнологичный аппарат, с помощью которого под воздействием рентгеновского излучения можно визуализировать просвет сосудов и полостей сердца.

«Иногда эти операции занимают 15-20 минут, а иногда эти операции могут длиться и по несколько часов», - поделился заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ДЦК имени Роля Михаил Комиссаров.

Он также рассказал, что центр является единственным с детской рентгенохирургией в Подмосковье, где есть рентгенные эндоваскулярные методы диагностики лечений у детей.

Как рассказали врачи, поток маленьких пациентов в центре - огромный. Однако они успевают оказывать весь спектр необходимых услуг.

«Наши результаты после открытия - они очень хорошие. Даже говоря про мое отделение, мы прооперировали более 80 детей. Выполнили большое количество операций на сердце, на сосуды головного мозга. <…> На данный момент мы выполняем полный спектр детских рентген эндоваскулярных вмешательств. Это уровень федерального центра», - добавил Михаил Комиссаров.

О подобной медицинской помощи раньше не могло быть и речи. На сегодняшний день центр имени Рошаля - первый и единственный в столичном регионе, где проводятся настолько сложные хирургические вмешательства.

В открытии медицинского центра принимал участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркивал, что в учреждении будет работать команда лучших профессионалов со всей России.