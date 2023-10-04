Медицинский колледж в Дмитрове капитально отремонтируют к концу октября

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Капитальный ремонт медицинского колледжа осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные учреждения здравоохранения , которые откроют в течение трех месяцев. Медицинский колледж в Дмитрове - в их числе.

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Порядка 400 студентов обучаются сестринскому, акушерскому и лечебному делу в Дмитровском филиале областного медколледжа № 1. Каждый год учреждение выпускает около 150 дипломированных медсестер. Однако за более чем 50 лет в колледже ни разу не проводили капитальный ремонт.

Сегодня на объекте работают пять бригад. В здании, помимо ремонта стен, полов и потолков, заменили внутреннюю систему отопления, водоснабжения, канализации. Также будет отремонтирована кровля и приведут в порядок фасад.

В отремонтированном колледже заменят мебель, оргтехнику и учебные фантомы, симуляторы, муляжи. Работы по капитальному ремонту колледжа подходят к завершению раньше срока.

«На сегодняшний день готовность строительная 71%. <…> Мы надеемся, и нам об этом говорят подрядчики, что уже 20 октября мы увидим готовый объект», - рассказала заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Елена Виноградова.