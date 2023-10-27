Медицинский класс при поддержке городской больницы открыли в школе № 9 в Лобне

Готовность систем теплоснабжения к зиме обсудили в Кашире

Заседание штаба по вопросам отопительного периода 2023–2024 годов состоялось в городском округе Кашира. Главной темой совещания стала готовность системы теплоснабжения Каширы к зимнему периоду.

Встреча под руководством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина проходила в формате живой дискуссии. На ней присутствовал глава городского округа Михаил Шувалов, а также жители муниципалитета.

В ходе заседания граждане высказали свои жалобы, связанные с недостаточным отоплением в домах, и получили ответы на поставленные вопросы. Кроме того, был намечен четкий план действий по устранению проблем.

Евгений Хромушин подчеркнул, что было принято решение оперативно построить резервную теплотрассу, которая сможет обеспечить бесперебойное отопление домов предстоящей зимой. Ситуация держится на контроле.

Напомним, ранее в Кашире на теплосети в районе дома № 3 на улице Южной выявили утечку, из-за чего произошла вынужденная остановка котельной в деревне Горки. Отопление и горячее водоснабжение отсутствовало в 170 МКД, а также в трех школах, пяти детских садах, двух поликлиниках и больнице в микрорайоне Кашира-2.

После определения места неисправности и проведения необходимых ремонтных работ, специалисты МУП «Теплосеть» устранили утечку на теплосети. В настоящее время осуществляется прогрев системы, в домах становится теплее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов доносить до людей всю информацию о работе на теплосетях , чтобы снизить уровень тревоги у населения.

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Вице-губернатор Евгений Хромушин рассказал, что приехал в Каширу с командой энергетиков и коммунальщиков, так как у людей есть вопросы по предстоящему отопительному сезону, поскольку в предыдущие два года он был достаточно тяжелым. Дело в том, что на территории Каширы работал недобросовестный концессионер, который подвел правительство Московской области и в июле 2023 года с ним было расторгнуто соглашение.

«Но последствия остались - мы наблюдаем технологические сбои на изношенной сети, которая не была своевременно модернизирована. Решения по исправлению ситуации найдены. Сегодня на встрече мы жителям о них рассказали», - сообщил вице-губернатор.