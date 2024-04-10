Медицинский центр построят на Дачной улице в Железнодорожном

«Многопрофильное медицинское учреждение предназначено для оказания широкого спектра услуг диагностического и лечебного профиля», - сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Строительство объекта начнется уже в этом году и завершится в четвертом квартале 2025 года. Реализация проекта позволит создать 100 рабочих мест.

«Архитектурный облик нового медицинского центра - современный, выполненный в традициях модернизма. Кремово-бежевый кирпич в сочетании с серыми оттенками металлических деталей создает строгий и элегантный образ», - отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев расскаал о скором открытии детского медицинского центра в регионе. Каждый год там смогут лечить по полису ОМС 15 тысяч детей в возрасте до 18 лет, а еще 150 тысяч пациентов - консультировать.

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