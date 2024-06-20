Медицинских работников в Одинцове поздравили с профессиональным праздником

Более 4 тысяч медицинских работников трудятся в Одинцовской областной больнице и на станции скорой медицинской помощи. Муниципальная система здравоохранения активно развивается, осуществляется закупка современного оборудования, привлекаются квалифицированные специалисты. Андрей Иванов отметил, что за последние 5 лет в регионе было построено 6 новых государственных медицинских учреждений.

«Люди в белых халатах сопровождают человека с рождения, с первых минут появления на свет. И дальше - когда помогают сохранить самое дорогое - здоровье. Когда лечат и борются за спасение жизни - даже если почти нет надежды. Снова и снова совершают чудо. А в самые трудные моменты принимают удар на себя», - отметил глава муниципалитета.

Андрей Иванов наградил лучших специалистов благодарственными письмами и благодарностями от Губернатора Московской области, регионального Министерства здравоохранения и главы Одинцовского округа. Медработников из Одинцова поблагодарили за трудовой подвиг представители областного парламента, включая первого заместителя председателя Московской областной Думы Ларису Лазутину и депутата Дмитрия Голубкова.

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