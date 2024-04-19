Медицинские уроки прошли в школе № 9 в Лобне

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Занятие провели заведующая приемным отделением Алена Ли и терапевт приемного отделения Дмитрий Смирнов. Специалисты рассказали детям об основах сердечно-легочной реанимации.

«Ребята были вовлечены в процесс, заинтересованы и задавали много вопросов, на которые мы постарались дать ответы. Взаимодействовать было очень приятно. Надеюсь, полученные знания многим пригодятся в жизни профессиональной деятельности», - поделился Дмитрий Смирнов.

После теории для школьников провели практическое занятие, на котором они освоили навыки сердечно-легочной реанимации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе планируют вручить докторам почти 300 сертификатов по программе «Социальная ипотека».

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