Медицинские сотрудники и их родные отметили День здоровья в Химках

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Десятки медиков приняли участие в активностях: бежали дистанцию на надувных лыжах, боролись в костюмах сумоистов, перетягивали канаты и готовили забавные танцевальные номера.

«С семьями видимся редко, и вот, мы даем возможность на таких Днях здоровья объединиться, побыть вместе, поучаствовать в соревнованиях, провести хорошо время и приобщиться к здоровому образу жизни», - поделился начальник управления физкультуры и спорта администрации Александр Еремин.

Отметим, что теперь семейные состязания в Химках станут традиционными. Планируется провести их среди представителей разных профессий.

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