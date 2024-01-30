30 января 2024, 12:11

«Медицина должна быть технологична». Андрей Воробьев — об оснащении поликлиник Подмосковья

Пресс-служба губернатора Московской области
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Подмосковье ведет активную работу по развитию здравоохранения. В регионе ремонтируют старые и строят новые поликлиники, реализуют программы поддержки врачей и закупают новую технику. О том, как преображаются больницы, в эфире «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В 2023 году в Подмосковье построили 11 поликлиник и провели ремонт в 23 учреждениях здравоохранения. В наступившем году откроются еще 11 новых медорганизаций. В них привлекут профессиональных врачей, для этого на территории региона работают меры поддержки - от ежемесячных выплат до социальной ипотеки. По словам Воробьева, большое внимание уделяют и оснащению больниц современной техникой: аппаратами КТ, УЗИ, маммографами.

«В современном мире медицина хороша тогда, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование», - сказал он.

Губернатор отметил важность комфорта пациентов, которые проходят диспансеризацию или лечатся в стационаре. Для этого в медучреждениях проводят капитальный ремонт, а кабинеты для профосмотров размещают на первых этажах.

«Должно быть все комфортно, соответствовать и по форме, и по содержанию, поэтому туда инвестируем заметные средства», - подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Андрей Воробьев Врачи
30 января 2024, 13:19
Школьники Подмосковья примут участие в съезде «Движения Первых» на выставке «Россия»
Министерство образования Московской области
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Второй съезд «Движения Первых» состоится на выставке-форуме «Россия» с 30 января по 1 февраля. Более трех тысяч участников из всех регионов страны примут участие в специальной программе.

Московскую область представят 20 делегатов, которые были специально отобраны в ходе проведения открытого голосования. В работе съезда участвуют активисты разных возрастов, которые совместно с взрослыми решают актуальные вопросы организации и определяют будущие направления работы.

«В этом году мы ждем от Съезда новые идеи, которые впоследствии будем внедрять в работу региона», - указал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

На втором съезде будут определены приоритетные направления развития и составлен федеральный совет. Председатель движения Юрий Макеев обратил отдельное внимание, что Подмосковье стало лидером по количеству школьников и студентов, присоединившихся к «Движению Первых».

Участников второго съезда ожидает насыщенная деловая программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи, а также экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия», которые будут адаптированы для молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе, которая предполагает снижение процентной ставки при покупке жилья.

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Школьники Выставка-форум «Россия»
30 января 2024, 13:09
Амир Омаев из Лобни выиграл серебро на всероссийских соревнованиях по тхэквондо
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Тхэквондист Амир Омаев из Лобни стал серебряным призером всероссийского турнира «Кубок Дона». Участие в соревнованиях приняли 1200 спортсменов из 36 регионов страны.

Этот турнир был рейтинговым для юниоров перед первенством России. В рамках соревнований Амир Омаев провел пять сложных поединков, заняв 2-е место в весовой категории до 45 килограммов.

Напомним, в прошлом году в Лобне реконструировали стадион «Труд». Его приспособили для занятий футболом и легкой атлетикой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе открыли после реконструкции один из старейших стадионов региона. Там будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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Спортсмены Лобня
30 января 2024, 13:02
Подходы к детским садам и школам в Лобне расчистили от снега
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Дорожки к детским садам и школам в Лобне расчистили от снега в минувшие выходные. К работам подключили муниципальные коммунальные службы и управляющие компании «Домовладение» и «ВСК-комфорт».

Освободили от снега и подходы к детско-юношескому центру «Созвездие» и Дворцу творчества «Планета талантов». После специалисты провели противогололедную обработку.

«В качестве уборки сама убедилась в Катюшках. У школы № 10 и детского садика „Антошка“ снег сбили до брусчатки. Работу продолжаем. На следующие выходные также ударно очистим подходы к объектам здравоохранения», - рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Отзывы и предложения по вопросам очистки подходов к детским учреждениям можно оставить в комментариях в Telegram-канале Анны Кротовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на расчистку федеральных и муниципальных трасс в регионе выходят более двух тысяч спецмашин.

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Школы Лобня Детские сады
30 января 2024, 12:53
Художница Елена Александрова из Лобни приняла участие в дефиле ко Дню амурского тигра на выставке «Россия»
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Лобненская художница Елена Александрова побывала на праздновании Дня амурского тигра. Мероприятие проходило в павильоне «Природоград» на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия». Она вместе со своими учениками приняла участие в творческом дефиле картин.

Дефиле «Тигриные мотивы» проходило на главной сцене в павильоне Минприроды России. Художница и ее ученики из школы № 9 продемонстрировали свои картины с изображением амурского тигра.

Отметим, что Елена Александрова проводит в Лобне бесплатные мастер-классы для жителей. Прошлым летом такие занятия проходили в городском парке культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе открыли после реконструкции стадион «Труд». Теперь на одном из старейших стадионов региона будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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Лобня Художники Выставка-форум «Россия»

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