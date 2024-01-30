«Медицина должна быть технологична». Андрей Воробьев — об оснащении поликлиник Подмосковья

В 2023 году в Подмосковье построили 11 поликлиник и провели ремонт в 23 учреждениях здравоохранения. В наступившем году откроются еще 11 новых медорганизаций. В них привлекут профессиональных врачей, для этого на территории региона работают меры поддержки - от ежемесячных выплат до социальной ипотеки. По словам Воробьева, большое внимание уделяют и оснащению больниц современной техникой: аппаратами КТ, УЗИ, маммографами.

«В современном мире медицина хороша тогда, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование», - сказал он.

Губернатор отметил важность комфорта пациентов, которые проходят диспансеризацию или лечатся в стационаре. Для этого в медучреждениях проводят капитальный ремонт, а кабинеты для профосмотров размещают на первых этажах.

«Должно быть все комфортно, соответствовать и по форме, и по содержанию, поэтому туда инвестируем заметные средства», - подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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