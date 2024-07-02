Медиафестиваль «Энтузиасты» прошел в Балашихе

Журналисты и художники, фотографы и хореографы провели мастер-классы для участников фестиваля в Балашихе. Одним из интересных событий стало знакомство с первым в мире фотоаппаратом Фохтлендера с портретным объективом Петцваля. Его представил директор фотохроники ТАСС, преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Шахиджанян.

Интерактивный формат фестиваля дал участникам возможность экспериментировать. На мастер-классах участники изготавливали кожаные ремни, рисовали на холсте и даже пробовали себя в роли барабанщиков. Также жители города послушали лекции от хедлайнеров мероприятия и узнали много нового о профессиях фотографа и журналиста. Многие приняли участие в мастерской от нашего телеканала «360 Балашиха» и сняли собственный репортаж «С места событий».

«Мы освещаем тему локальной идентичности, любви и принадлежности к городу. Все фестивали „Энтузиасты“ идут под эгидой развития креативных индустрий Балашихи. По максимуму хотим выявить таланты, чтобы они смогли заявить о себе и реализовать проекты. А фестиваль - это возможность получить интересную информацию и создать актуальный контент», - рассказала куратор фестиваля Александра Тим.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Балашиха. Медиа-фест стал вторым фестивалем креативных индустрий Балашихи «Энтузиасты». Первый, который открыл сезон 2024 года, запомнился созданием тематического мурала «Фабрика 1830».

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