25 марта 2024, 18:03

Медиа-центр из Орехова-Зуева признали лучшей пресс-службой Подмосковья

Администрация Орехово-Зуевский г.о.
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Лучшей пресс-службой Московской области признан медиа-центр Орехово-Зуевского округа. Это решение было объявлено на церемонии награждения в Доме Союзов, организованной Российской муниципальной Академией и Союзом журналистов России при поддержке Государственной Думы.

Медиа-центр Орехово-Зуевского округа начал свою деятельность в 2019 году. Под его руководством проводятся различные социальные проекты, такие как «Школа пилотов коптера для участников и волонтеров СВО», фестиваль ТВ «Аист», «Медиашкола» и онлайн проект «Бессмертный полк», транслируемый на городских мониторах и в эфире ТВ «Аист».

В ближайшем будущем планируется запустить еще два проекта: «Инфомат» и «Культурный код».

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Орехово-Зуево
25 марта 2024, 23:56
Количество обращений по вопросам содержания МКД снизилось в Подмосковье на 15% за неделю
ГУСТ МО
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Порядка 7,7 тысячи звонков от жителей Подмосковья обработали специалисты ГУСТ МО на прошлой неделе. Отмечается, что количество обращений снизилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей.

Заметно сократилось число обращений по вопросам уборки подъездов, работы лифтов, освещения и ремонта дверей (-16-44%). Сокращение обращений фиксируется в Химках (-20%), Балашихе (-27%), Воскресенске (-56%).

Кроме того, в Воскресенске устранили проблемы в подъездах № 2 по Железнодорожной улице и № 1 по Рабочему городку. В Белоозерском отремонтировали мусорные клапаны, а входную дверь в дом № 17 по улице Маркина исправили.

Жители Подмосковья могут подать заявку для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе через портал ЕДС МО. УК обязана взять заявку в работу и исполнить в регламентные сроки.

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ЖКХ
25 марта 2024, 23:07
«Почти 500 тысяч платежей». Андрей Воробьев поблагодарил бизнес и волонтеров за помощь пострадавшим в Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Бизнесмены, а также простые жители Подмосковья и волонтеры оказали серьезную поддержку пострадавшим от теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев по результатам доклада президенту России Владимиру Путину.

Глава региона обратил отдельное внимание, что 24 марта на акцию памяти у стен «Крокуса» пришли около 30 тысяч человек.

«Вместе с Москвой, Российским Красным Крестом и общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ запустили сбор пожертвований для семей погибших и пострадавших», - указал Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что на данный момент на счет поступило порядка 500 тысяч платежей.

«Всего на счет пришло почти 500 тысяч платежей. Это показатель того, как много людей и компаний хотят помочь. Спасибо каждому!» - подытожил Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о ходе и сроках поисковых работ в Crocus City Hall.

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Волонтеры Андрей Воробьев Бизнес Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 22:56
Новую подстанцию для котельной запустили в Клину
Надежда Егорова
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Специалисты «Мособлэнерго» сообщили о запуске подстанции для электроснабжения новой котельной на улице 50 лет Октября. Электроустановку с трансформаторами общей мощностью 800 кВА построили в декабре 2023 года.

Новую котельную возвели в рамках концессии с «Газпром теплоэнерго Московская область» в рамках программы по повышению надежности электроснабжения по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В 2023 году в городском округе Клин в рамках программы построили шесть коммунальных объектов, общая присоединенная мощность которых составляет 500 кВт. Новая котельная позволит обеспечить теплом девять тысяч жителей Клина.

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Клин ЖКХ
25 марта 2024, 22:34
Расселение аварийного жилья обсудили на встрече Министерства стройкомплекса Подмосковья
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Представители Министерства строительного комплекса Подмосковья провели личный прием граждан 25 марта. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра стройкомплекса Константин Лапин и сотрудники профильных управлений ведомства.

На встрече граждане задавали вопросы о переселении из аварийного жилья, получении жилищного сертификата, выплате выкупной стоимости и сроках реализации новой программы переселения. Всего было рассмотрено 11 обращений граждан, проживающих в семи муниципалитетах Подмосковья.

Одна из заявителей из Коломны обратилась за разъяснением о возможности получения жилищного сертификата. Она рассказала, что проживает в аварийном доме. Согласно действующей программе, женщина имеет право подать заявление на получение сертификата, ей уточнили сроки подачи документов.

Записаться на следующий прием граждан, а также задать все интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8 (498) 602-31-13 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Клин ЖКХ

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