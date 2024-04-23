23 апреля 2024, 15:40

Медцентр построят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в 2027 году

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Строительство больницы началось в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Рабочие подготовили площадку, вывезли грунт и строительный мусор. Открыть современный медицинский центр планируют в 2027 году.

Территорию будущей многопрофильной клиники почти расчистили. Строители устанавливают ограждения, делают передвижную механизированную колонну и временные дороги для техники. На объекте трудятся свыше 30 человек и 40 единиц специальной техники.

Старт работам в марте дали заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Они заложили первый камень в основание нового многопрофильного центра.

Больница будет рассчитана на 1123 койки. Здесь будут предоставлять помощь пациентам из Балашихи и с востока Московской области. Трудиться в больнице будут свыше 700 специалистов.

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Больницы Строительство Балашиха
23 апреля 2024, 16:48
Региональный агрофорум прошел в Подмосковье
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Открытый региональный форум «Наша земля — Подмосковье» прошел на базе Коломенского колледжа имени Козлова 20 апреля. В этом году на мероприятии презентовали проект KolomnaLocalFood. Его главная цель — налаживание устойчивого сотрудничества между фермерами, производителями и рестораторами округа.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский заявил, что на форуме прошла выставка-ярмарка сельхозпродукции. Для участников также организовали спортивно-развлекательные площадки, прогулки на лошадях, квесты и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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Сельское хозяйство
23 апреля 2024, 16:47
Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Балашихе
Телеканал «360»
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Первые паспорта вручили еще 17 школьникам Балашихи. Торжественное мероприятие провели в рамках акции «Мы — граждане России».

Документы подросткам вручал глава городского округа Балашиха Сергей Юров и городской прокурор Никита Брыкин. Торжественную церемонию проводят каждый месяц в здании администрации города.

«Хочу пожелать вам оставаться патриотами нашей страны, Подмосковья, Балашихи, любить свою семью и своих близких, ставить перед собой самые амбициозные цели и в обязательном порядке их достигать. Сегодня в нашей стране есть огромные возможности реализовываться в учебе, в спорте, в творчестве, в профессии. Только вперед, дерзайте, с праздником!» - сказал Сергей Юров.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить об этом при подаче заявления в многофункциональном центре. Всего в этом году в центре «Мои документы» выдали около 4600 паспортов: из них свыше 1600 тем, кто достиг 14 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школьники Подмосковья 27 апреля примут участие в акции «День добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Школьники Балашиха
23 апреля 2024, 16:29
Жители Воскресенска примут участие в «Диктанте Победы»
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Жители городского округа Воскресенск примут участие в исторической акции Единой России «Диктант Победы». Она пройдет 26 апреля.

В округе для нее организовано 24 площадки, а центральной станет школа № 2. С остальными адресами можно ознакомиться на официальном сайте Диктанта.

Задания посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождению Крыма, Белоруссии, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Общественные акции Воскресенск
23 апреля 2024, 16:18
Жителей Одинцова пригласили вступить в ряды дружинников
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Жителям Одинцовского округа предложили создать добровольные народные дружины, которые будут помогать полицейским патрулировать улицы. Графики обходов территории будут координироваться с правоохранительными органами.

Для активистов закупят форму единого образца и разгрузки для средств индивидуальной защиты. В состав патрульных групп войдут местные жители, имеющие опыт боевых действий, в том числе и участники специальной военной операции.

Патрулировать планируют крупные микрорайоны и жилые комплексы в Одинцове, Немчиновке, Трехгорке, а также другие населенные пункты округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье расширили меры поддержки для участников СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Волонтеры Полиция

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