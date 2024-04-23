Медцентр построят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в 2027 году

Территорию будущей многопрофильной клиники почти расчистили. Строители устанавливают ограждения, делают передвижную механизированную колонну и временные дороги для техники. На объекте трудятся свыше 30 человек и 40 единиц специальной техники.

Старт работам в марте дали заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Они заложили первый камень в основание нового многопрофильного центра.

Больница будет рассчитана на 1123 койки. Здесь будут предоставлять помощь пациентам из Балашихи и с востока Московской области. Трудиться в больнице будут свыше 700 специалистов.

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