Медалями за успехи в учебе наградили почти 100 выпускников школ Лобни

В школе № 4 Лобни наградили 50 золотых и 46 серебряных медалистов. Все они также получат именную стипендию главы городского округа - 12 тысяч рублей за золото и восемь - за серебро.

«Я хочу сказать, что вы решительные, упорные, и я хочу сказать огромное спасибо за ваш труд. За этот упорный решительный труд, который привел сегодня вас к тем результатам, которые есть. Лобня и Московская область гордятся вами!» - сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

На торжестве слова благодарности произнесли в адрес родителей и педагогов.

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