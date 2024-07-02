02 июля 2024, 12:59

Медалистов и стобалльников ЕГЭ наградили на выпускном балу в Чехове

Телеканал «360»
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В Чехове прошел выпускной бал. На нем наградили успешных учеников, получивших медали и сдавших ЕГЭ на высший балл.

В округе количество успешно сдавших единый государственный экзамен выросло в четыре раза за год. Школа № 10 показала лучшие результаты. Там 24 человека получили золотые и серебряные медали. Впереди у ребят - поступление в высшие учебные заведения.

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В этом году в Чехове аттестат получили 693 выпускника. Среди них 75 медалистов и 12 учеников, которые набрали 100 баллов на едином государственном экзамене. Документы об окончании школы вручили на выпускном балу. Поздравить одиннадцатиклассников пришел глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

«Как говорит наш президент, подрастающее поколение - это самое важное. Вы должны понимать, что за вами родина. Удачи вам и неиссякаемой энергии на благо России», - сказал Михаил Собакин.

ЕГЭ Выпускные Чехов Экзамены
02 июля 2024, 14:19
Свыше 7,6 тысячи квот выделили для трудоустройства ветеранов в Подмосковье
Unsplash
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Мособлдума в ходе весенней сессии приняла закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Он поможет бойцам СВО быстрее адаптироваться к мирной жизни после возвращения домой.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что на этой неделе отмечается День ветеранов боевых действий, а также выразил уважение Героям, которые прошли через тяжелые испытания. Он также отметил, что сегодня российские военные сражаются в зоне специальной военной операции, поэтому по возвращению им необходимо оказать всестороннюю поддержку.

«Важно, чтобы по возвращении домой они смогли как можно скорее вернуться к мирной жизни. И здесь им особенно понадобится помощь в поиске работы», - указал Брынцалов.

Брынцалов также сообщил о принятии закона на сессии, устанавливающего квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. Действие закона о квотировании рабочих мест распространяется на более чем четыре тысячи организаций в Московской области.

«Квота для испытывающих трудности в поиске работы, в том числе для ветеранов боевых действий, по итогам первого квартала текущего года составила 7 684 места, было трудоустроено 1 856 человек», - добавил Брынцалов.

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Ветераны Военные Рабочие места Работа Мособлдума
02 июля 2024, 14:17
Подмосковье выиграло 13 медалей на первенстве России по легкой атлетике
Всероссийская федерация лёгкой атлетики
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Подмосковные легкоатлеты выиграли 13 медалей на первенстве России. В копилке региона шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили среди юношей и девушек до 18 лет. ​По итогам командного первенства подмосковная сборная заняла второе место. В эстафете 4 по 400 метров первое место заняли Артем Курманов, Егор Гайдеров, Алексей Кравчук и Павел Вихор. На дистанции 800 метров равных не оказалось Елене Акимовой. Анастасия Пшеничная победила в барьерном беге на 100 метров, а Татьяна Юсова - в прыжках в длину. Первой в метании диска стала Алиса Махмутова, а в метании молота - Алена Бутенко.

Серебряные награды достались Павлу Вихору, Никите Шишимрову и Анастасии Шкуриной. Третьи места заняли Виктория Коренкова, Влада Саула, Марина Тихонова, Александра Морозова, Алексей Кравчук, Илья Дуров и Данила Пискарев.

​Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет проходило в Смоленске с 28 по 30 июня в рамках нацпроекта «Демография».

К сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне, отметил губернатор Андрей Воробьев. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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Спортсмены
02 июля 2024, 14:16
Сотрудники лесничества в Звенигороде поучаствовали в ярмарке вакансий
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Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Одинцовском округе на базе Технического центра «Волин». Участие в ней принял и Звенигородский филиал «Мособллеса».

Секцию лесничества на ярмарке представляли заместитель директора Звенигородского филиала «Мособллеса» Марина Сидорова и специалист по кадрам 1-й категории Оксана Лепская. Они ознакомили посетителей с доступными вакансиями, обсудили условия труда и возможности для карьерного роста. Кроме того, сотрудники ответили на все вопросы и раздали информационные брошюры, напоминая о правилах пожарной и санитарной безопасности в лесу.

«Формат мероприятия позволяет охватить широкий круг соискателей разных возрастов. Надеемся, что наше общение поможет людям, которые находятся в поиске работы, сделать выбор по душе», - отметила Сидорова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что контроль за незаконным размещением отходов усилят в Подмосковье. Работой в данном направлении занимаются МВД, ГИБДД и другие службы.

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Одинцово Природа Работа
02 июля 2024, 14:16
Деревню Тверитино под Серпуховом газифицировали по губернаторской программе
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В Подмосковье реализуют губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». В ее рамках представители «Мособлгаза» построили 12 километров сетей в деревне Тверитино под Серпуховом.

Работы в данном направлении позволили обеспечить более 150 жителей населенного пункта газом. Топливо подвели до границ участка бесплатно.

«В вопросах газификации Московская область является регионом-лидером в стране. По состоянию на начало 2024 года уровень газификации Подмосковья составил 98,1%. При этом, планируемый уровень газификации на конец текущего года - 98,6%», - уточнил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Евгений Хромушин.

Напомним, чтобы подвести газ до забора бесплатно, жителям частных домов необходимо подать заявление на социальную газификацию через личный кабинет клиента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Газ

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