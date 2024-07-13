13 июля 2024, 12:07

Медали за успехи в учебе вручили 47 выпускникам в Лосино-Петровском

Телеканал «360»
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В исторической усадьбе Якова Брюса в Лосино-Петровском чествовали выпускников-медалистов. В этом году 47 школьников округа удостоились медалей за успехи в учебе.

В 2024 школы Лосино-Петровского городского округа закончили 193 выпускника. 27 из них получили золотые медали, 20 стали обладателями серебряных медалей.

«Я желаю, чтобы вы продолжали в том же духе. И возвращались на свою малую родину. Потому что у нас большая задача развивать Лосино-Петровский, развивать Подмосковье. Хотелось бы, чтобы ребята, получив образование, возвращались к нам», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

После торжественной части прошла праздничная фотосессия.

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Выпускные Награды Школьники Лосино-Петровский
13 июля 2024, 11:21
Более 200 человек поучаствовали в турслете «Вертикаль» в Воскресенске
Медиасток.рф
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Туристический слет «Вертикаль» прошел недалеко от поселка имени Цюрупы. Он собрал более 200 участников. В этом году традиционное мероприятие в Воскресенском округе посвятили сказкам Александра Пушкина.

На ежегодный турслет собрались участники от двух до 80 лет. Девять команд состязались в творческих, спортивных и походных конкурсах.

«Это у нас обвязки, сплавы, сбор и разбор палаток на время, прохождение лабиринтов. А творчество - это песни у костра, визитные карточки. Вчера была поляна заданий, настолько интересно, участвуют и взрослые, и дети», - сказала организатор восьмого Открытого молодежного туристического слета «Вертикаль» Ольга Якимова.

Также в рамках соревнований команды учились правильно оказывать первую медицинскую помощь при утоплении, проходили скалодром, ориентирование на местности, квесты, викторины, турниры по пляжному волейболу.

Мероприятие длилось четыре дня. Темой турслета этого года стали сказки Александра Сергеевича Пушкина.

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Отдых Природа Туризм Воскресенск
13 июля 2024, 11:10
Администрация Чехова провела выездной прием в селе Молоди
Телеканал «360»
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Выездная администрация прошла в селе Молоди. Жители могли задать вопросы главе городского округа Чехов, а также профильным специалистам. Большая часть тем касалась модернизации электроснабжения и благоустройства.

Началось мероприятие с обхода дворов населенного пункта. После него глава муниципалитета Михаил Собакин указал на недочеты в работе управляющей компании и дал ряд поручений. Они касались уборки мусора, ремонта заборов и покрытий на детских площадках, а также порядка в подъездах.

Каждый житель мог задать свой вопрос. Жительница села Елена Ломоносова попросила найти и устранить причину низкого напряжения в электросети в ее подъезде.

«Берите себе сразу в работу, без всяких отложек, без всего. Приехали, выявили причину, в кратчайшие сроки сделали», - дал поручение глава Чехова Михаил Собакин.

Между тем, модернизация электроснабжения в Молоди идет активными темпами.

«Был заменен питающий кабель по фидеру 15 с подстанции Лаговское, протяженностью 2,2 километра. Также был добавлен вольтодобавочный трансформатор для улучшения электроснабжения потребителей. По фидеру 4, питающему также село Молоди, буквально сегодня проводится замена провода и замене опор. Общая протяженность участка 1,2 км. Что также улучшит качество электроснабжения данного населенного пункта», - прокомментировал начальник Чеховского отделения «Россетей» Московский регион, южные электрические сети Иван Выскребенцев.

Обращения от жителей принимали также сотрудники разных отделов администрации округа, депутаты, члены молодежного парламента, представитель минтранса региона и главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

«Выездные администрации помогают нам меняться в лучшую сторону, как раз-таки отвечая на вопросы жителей, слыша их и перестраиваем, зачастую, графики работы», - отметил Андрей Попов.

Другие вопросы жителей касались транспортной доступности, водоснабжения, ремонта дорог, строительства детских площадок и других важных тем. Все обращения профильные специалисты взяли в работу.

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Больницы Строительство Чехов Дороги
13 июля 2024, 10:34
Министр ЖКХ Подмосковья посетил экоурок в школе № 3 в Рузе
Телеканал «360»
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Экоурок на тему «Экономика замкнутого цикла» прошел в школе № 3 в Рузе. Его посетил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Урок закончился тестированием по вопросам экологии и вручением канцелярских предметов, изготовленных из переработанных материалов.

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Занятие подготовила и провела председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области» Лилия Белова. На нем обсудили, как устроен раздельный сбор мусора в Подмосковье, что такое двухконтейнерная система сортировки отходов. Экоурок посетил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«На протяжении двух лет в рейтинге субъектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами мы занимаем первое место. Оценка проходит в рамках „Зеленой премии“ Министерством природы Российской Федерации», - прокомментировал Антон Велиховский.

Школьники Руза Экология
13 июля 2024, 09:38
Ремонт крыши дома в поселке дома отдыха «Владимира Ильича» завершили
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Плоскую крышу дома № 15 в поселке дома отдыха «Владимира Ильича» в Солнечногорске полностью отремонтировали. Реконструкцию провела компания «Лидер-Строй».

Подрядчик выполнил все работы по проектно-сметной документации. Смета прошла госэкспертизу в «Мособлгосэспертиза».

«На территории Солнечногорска продолжаем реализовывать региональную программу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Все кровельные работы у нас контролируются Фондом и проводятся при строгом соблюдении мер безопасности», - прокомментировал заместитель главы округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Программу реконструкции многоквартирных домов Московской области можно увидеть на интерактивной карте Фонда капремонта.

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ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы

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