Меценат Алексей Катков приобрел компьютерную технику для Шаховской больницы

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Главный врач больницы Валерий Шапочкин поблагодарил Алексея Каткова и отметил, что современное оборудование упростит и ускорит работу.

Автоматизация и цифровизация документооборота в медицине крайне важна и для врачей, и для пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».