Мебельное предприятие модернизировали в Дмитрове

Московская область в оформлении стенда на ПМЭФ-2024 сделала упор на тренды и современные технологии, которые удачно интегрируются во все сферы нашей жизни. Это похоже на телепорт в мир будущего — роботы, интерактивные панели и студия, где камеры работают без операторов. Подробностями о работе стенда на полях форума поделилась корреспондент 360.ru Елена Кононова.

Московская область в оформлении стенда на ПМЭФ-2024 сделала упор на тренды и современные технологии, которые удачно интегрируются во все сферы нашей жизни. Это похоже на телепорт в мир будущего - роботы, интерактивные панели и студия, где камеры работают без операторов. Подробностями о работе стенда на полях форума поделилась корреспондент 360.ru Елена Кононова.

Гостей стенда приветствует огромный робот, который является метафорой изменений в экономике Подмосковья - она трансформируется и адаптируется под новые вызовы в условиях санкционного давления.

«Мы с вами производим, начиная от каких-то молекулярных соединений тонкой химии, заканчивая космическими кораблями», - отметила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

При этом трансформер собран из деталей автомобилей, которые будут производиться в Подмосковье. Известно, что речь идет о китайском бренде, который заменит ушедшие европейские.

На стенде Московской области также установлена интерактивная панель. Она позволяет представителям бизнеса и инвесторам ознакомиться со всей информацией о регионе, выбрать площадку для бизнеса, а также узнать о мерах поддержки и налоговых льготах.

Еще одна особенность стенда Подмосковья - робот Женя. Он использует модель искусственного интеллекта на основе ChatGPT, что позволяет ему отвечать на вопросы в режиме реального времени.

«Он может рассказать о себе. Здесь он рассказывает про Московскую область, общается, может рассказать даже стихи», - рассказал технический специалист Максим Митрошин.

Робот профессионально разбирается в вопросах ЖКХ и демонстрирует передовые возможности робототехники и искусственного интеллекта.

Кроме того, на стенде Подмосковья функционирует студия, где камеры работают без операторов. Такое инновационное решение позволяет спикерам и ведущим полностью раскрыться и перестать стесняться.

Ранее старший вице-президент Сколтеха по развитию Александр Сафонов на полях форума рассказал об увеличении числа иностранных студентов вопреки санкциям.

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