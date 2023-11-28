Мебельная компания в Щелкове сократила потери при производстве за счет нацпроекта

«Большое количество ручных операций, излишние перемещения сотрудников, отсутствие стандартов работы и другие проблемы были устранены в период реализации нацпроекта на предприятии», - сообщил генеральный директор «ЮниТрейд» Андрей Псариков.

Участие в нацпроекте позволило увеличить выработку в потоке с 11 до 15 штук в сутки на сотрудника. Также удалось снизить время протекания процесса почти 31%.

В следующем году эксперты РЦК продолжат поддерживать предприятие в этой работе и предоставлять необходимую помощь и консультации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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