23 августа 2024, 14:35

Мебельная фабрика в Ногинске увеличила производительность благодаря нацпроекту

Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Мебельная фабрика «Живые диваны» из Ногинска оптимизировала производство опор благодаря господдержке. Предприятие приняло участие в нацпроекте «Производительность труда» и сэкономило более восьми миллионов рублей.

Как рассказали в подмосковном Мининсвесте, сотрудники предприятия в течение нескольких месяцев производили диагностику производственных процессов, а затем начали оптимизировать их.

Благодаря внедрению современных методик компания сократила время производства сократилось на 43%, запасы снизились на 45%, выработка увеличилась на 80%.

«Важным моментом является то, что эти результаты были достигнуты с минимальными затратами благодаря использованию проектного подхода и инструментов бережливого производства», - отметили в министерстве.

Предприятие планирует увеличить производительность на 5% по сравнению с прошлым годом.

Компания является одной из крупнейших мебельных фабрик региона. Там производят кресла, кровати, матрасы и многое другое.

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Заводы Богородский
23 августа 2024, 13:46
Три двойни родились в один день в перинатальном центре Ленинского округа
Видновский перинатальный центр
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В перинатальном центре Ленинского округа на свет появились сразу три двойни. Две мамы родили мальчиков-близнецов, еще одна — мальчика и девочку.

Всего в медицинском учреждении за один день приняли 27 родов, на свет появились 30 малышей.

«Работаю больше 20 лет, и в моей практике три двойни за один день не было ни разу. Все детки - полученные в естественном зачатии, и роды самопроизвольные. Это удивительная ситуация!», - сказала заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

У всех мам это уже не первые роды.

«Сыновья стали четвертым и пятым ребенком в нашей семье. Старшим детям - 22, 20 и четыре года. Теперь у нас три мальчика и две девочки. Мы не ожидали такого поворота событий и очень счастливы!», - сказала мама новорожденных Петра и Павла.

Мама, которая родила «королевскую двойню» - мальчика и девочку, рассказала, что теперь у нее в семье три сына и одна дочь.

Всего более 60 двойняшек появились на свет в Видновском перинатальном центре в этом году.

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Дети Ленинский округ
23 августа 2024, 12:16
Более трех километров дорог к участкам для многодетных построят в Дубне
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Подрядчик обустраивает дороги с покрытием из щебенки на «поле для многодетных» в Дубне. Срок окончания работ — до конца сентября.

Подрядчик строит дороги на улицах Цветочной, Земляничной, Ромашковой и Васильковой, а также на трех переулках. Общая протяженность сети - около трех километров. В будущем ее можно использовать как основу и выполнить асфальтирование, а пока рабочие покрывают все щебнем и строят дренажную систему с канавами.

На «поле для многодетных» проживают 383 семьи из Дубны. Этого строительства они ждали шесть лет.

«Наш глава города Максим Тихомиров оказал содействие и выделил средства в количестве, которое предусматривает строительство уже в этом году трети всех дорог на нашем поле», - рассказал председатель Дубненского объединения многодетных семей «Аист» Павел Грек.

Заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко пояснил, что встречи с жителями будут проходить раз в три недели.

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Дубна Дороги
23 августа 2024, 11:56
Две школы Серпухова вошли в топ-100 лучших в Подмосковье
Пресс-служба губернатора Московской области
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Школа № 18 и гимназия «Протвино» в Серпухове вошли в сотню лучших учреждений образования Московской области. Всего в «зеленую зону» рейтинга включили 16 школ округа.

Итоги рейтинга школ региона объявили в Доме правительства Московской области на съезде учителей. Также на встрече отметили лучших педагогов. В их числе оказался народный учитель России, почетный житель Серпухова, директор Губернского колледжа Александр Лысиков. Ему вручили знак преподобного Сергия Радонежского. Его педагогический стаж насчитывает 53 года, из них 39 лет он посвятил руководству колледжем.

Кроме того, почетное звание Заслуженный работник образования Московской области присвоили директору Серпуховского колледжа Татьяне Федоровой и директору флагманской школы № 12 «Центр образования» Ольге Зендриковой.

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Школы Серпухов Учителя
23 августа 2024, 11:17
Еще 133 участка и помещения выставили на торги в Подмосковье за неделю
Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ
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С 12 по 16 августа Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги еще 133 лота. Среди них 93 земельных участка в аренду и 30 наделов на продажу.

В Зарайске можно взять в аренду земельный участок для ЛПХ, площадью 20 соток. Он находится в деревне Чернево на улице Лесной.

В Лыткарине продается нежилое помещение на цокольном этаже жилого дома площадью 166,9 квадратных метра. Начальная цена составляет 7,62 миллиона рублей.

В Богородском округе предлагается в аренду земельный участок под склад площадью 127,9 сотки. Он находится в городе Старая Купавна на Дорожной улице. Начальная цена - 3,024 миллиона рублей в год.

Все предложения можно найти на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

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Недвижимость

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