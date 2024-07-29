МЧС предупредило о сильном тумане и дожде в Подмосковье в ночь на 29 июля

Жителей Подмосковья призвали быть внимательными на улице. Также страдающих от сердечно-сосудистых и астматических заболеваний призвали не выходить на улицу, водителей машин снизить скорость и отказаться от резких обгонов и поворотов.

Также в МЧС сообщили о сильном дожде в Подмосковье.

«Согласно прогнозу Росгидромета в период с 4:00 и в течение дня 29 июля в Московской области ожидается сильный дождь», - написали в публикации.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 29 июля в столице. По его словам, температура будет сохраняться на уровне +18…+22 градуса до середины недели.