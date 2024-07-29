29 июля 2024, 00:35

МЧС предупредило о сильном тумане и дожде в Подмосковье в ночь на 29 июля

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Туман с видимостью 200-700 метров ожидают в Московской области. Как отметили в Telegram-канале регионального МЧС, он начнется в около 01:00 и рассеется примерно в 8:00.

Жителей Подмосковья призвали быть внимательными на улице. Также страдающих от сердечно-сосудистых и астматических заболеваний призвали не выходить на улицу, водителей машин снизить скорость и отказаться от резких обгонов и поворотов.

Также в МЧС сообщили о сильном дожде в Подмосковье.

«Согласно прогнозу Росгидромета в период с 4:00 и в течение дня 29 июля в Московской области ожидается сильный дождь», - написали в публикации.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 29 июля в столице. По его словам, температура будет сохраняться на уровне +18…+22 градуса до середины недели.

МЧС РФ Прогноз погоды Россия Погода Машины Водители Погода в Москве Москва
28 июля 2024, 17:34
Парад кораблей ко Дню ВМФ прошел в Коломне
Пресс- служба администрации Городского округа Коломна
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Празднование Дня Военно-морского флота прошло на берегу Оки в микрорайоне Колычево в Коломне. На набережной Дмитрия Донского состоялся торжественный марш, в котором приняли участие подразделения Коломенского гарнизона. Завершением мероприятия стал парад судов.

Глава округа Александр Гречищев поздравил жителей, военных и ветеранов ВМФ и отметил, что сильный и мощный флот всегда был опорой и гарантией безопасности страны, а коломенские моряки с честью продолжают славные традиции военно-морского флота.

В рамках торжественного мероприятия были вручены награды, среди которых медаль министерства обороны РФ «За морские заслуги в Арктике», которую получил старший мичман запаса Виктор Александрович Степанов. Всего вручено около 20 наград ветеранам флота и тем, чья служба связана с производством и оснащением судов.

Почетный гражданин Коломны, контр-адмирал Вячеслав Юрченко подчеркнул важность военно-морского флота для страны. Он подчеркнул, что округ стал родиной создателя научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Виктора Макеева и выдающегося коломенца, адмирала Сергея Горшкова».

Напомним, что «Порт Коломна», является одним из основных транспортных предприятий на артериях Москвы-реки и Оки располагает более 100 единиц флота.

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Праздники Коломна Военные
28 июля 2024, 15:59
Еще 4 медали выиграли подмосковные лыжероллеры на чемпионате России
СШОР "Истина"
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Подмосковные спортсмены выиграли еще четыре медали на чемпионате России по лыжероллерам. Сейчас в копилке региональной сборной уже три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, чемпионкой России стала Виктория Лукашова в дисциплинах «суперспринт на 200 метров» и «масс-старт на 20 километров». Серебряными призерами соревнований в этой же дисциплине стали Екатерина Попова и Дмитрий Воронин.

Чемпионат России по лыжероллерам, который организовали по проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», проходит в Рыбинске с 23 по 28 июля.

Более 200 спортсменов из 35 регионов России состязаются в гонке преследования, спринте, эстафетах и масс-старте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Награды
28 июля 2024, 15:23
Современную систему освещения установят на Правобережной улице в Зарайске
Министерство благоустройства Московской области
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Систему наружного освещения в рамках программы «Светлый город» установят на Правобережной улице в Зарайске. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Как пояснили в ведомстве, на улично-дорожной сети установят 13 светильников и 17 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 590 метров.

В этом году в регионе установят около 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, проведут более 306 километров линий наружного освещения. Всего - на 158 объектах улично-дорожной сети, 22 общественных территориях и 36 дворах.

За время работы проекта, с 2017 года, в регионе уже установили современные системы освещения в 96 скверах. Всего 169 зданий и сооружений получили архитектурно-художественную подсветку. В 834 дворах появились новые светильники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Зарайск
28 июля 2024, 15:21
Новые светильники установят на Коттеджном проезде в Бронницах
Министерство благоустройства Московской области
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Новую систему наружного освещения на Коттеджном проезде установят в Бронницах. На улицах появятся опоры с мощными светильниками.

Как пояснили в Министерстве благоустройства Московской области, протяженность системы наружного освещения составит 620 метров. Планируется установить 21 опору со светильниками.

«В рамках инициированного губернатором проекта «Светлый город» мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. Нам необходимо осветить порядка 2,9 тысяч километров дорог, улиц и других общественных территорий», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году в регионе планируется установить около 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, провести более 306 километров линий наружного освещения. В планах установить новые системы на 158 объектах улично-дорожной сети, 22 общественных территориях и в 36 дворах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Бронницы

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