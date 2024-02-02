МЧС Подмосковья и «Мособлгаз» заключили соглашение о сотрудничестве по газовой безопасности

«Подписание соглашения - важная веха. Это фундамент для того, чтобы сотрудничество между газовиками и МЧС Подмосковья в части газовой безопасности стало более продуктивным. Главная наша задача - это профилактика и предупреждение инцидентов, связанных с использованием газа в быту», - отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

С 1 января Подмосковье перешло на новую схему техобслуживания газового оборудования - теперь услугу в регионе предоставляет только «Мособлгаз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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