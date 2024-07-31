МЧС напомнило жителям принципы оказания первой помощи

В первую очередь при происшествии важно устранить факторы, которые вредят пострадавшему. Это могут быть сдавившие его предметы, оголенный провод, высокая или низкая температура и многое другое. Человека нужно извлечь из травмирующей среды, которой может стать водоем, поврежденная машина или горящий дом. В зависимости от типа повреждений нужно оказать ему первую помощь и организовать правильную транспортировку в медучреждение.

При осмотре пострадавшего в МЧС советуют убедиться, что человек дышит, и при необходимости проверить проходимость дыхательных путей. Если у него нет пульса, нужно начать сердечно-легочную реанимацию.

Когда жизнь пострадавшего вне опасности, следует полностью осмотреть его тело на наличие травм и переломов, опросить его о болезненных ощущениях и проверить чувствительность пальцев на ногах.

В МЧС отметили, что первая помощь может предупредить серьезные осложнения и спасти жизнь человеку. Среди мер выделяют освобождение дыхательных путей, наложение повязок и жгутов, введение обезболивающих средств, наружный массаж сердца и многое другое.

«Первая помощь имеет целью посредством простейших способов спасти жизнь пострадавшего, предупредить или смягчить тяжелые последствия поражения. От того, как быстро и насколько грамотно она будет оказана, зависят течение и исход поражения», - отметили в ведомстве.

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