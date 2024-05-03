03 мая 2024, 23:08

МЧС напомнил жителям Подмосковья о наказании за пал травы

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С 1 апреля в Московской области начался пожароопасный сезон. В регионе действует запрет на сжигание травы. Именно из-за палов горит лес и в огне гибнет все живое.

По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Московской области Дмитрия Киселева, пал является уголовно наказуемым деянием. Инспекторы пожарного надзора пристально наблюдают за обстановкой, связанной с палом.

В беспечных действиях местных жителей также видит проблему и исполняющий обязанности заместителя главы Дмитровского городского округа Валерий Лозовский.

«Пал травы - это действительно серьезная проблема, ведь маленькое возгорание может привести к большой беде. Как правило, основную роль здесь играет человеческий фактор. Люди либо поджигают траву, либо содержат свои участки в неудовлетворительном состоянии: заросшая трава, нет выкоса, и это опять же побуждает некоторых поджигать эту сухостойную траву», - рассказал Лозовский.

Он добавил, что сначала сезона только Дмитровском городском округе уже было 15 возгораний. Пик приходится на выходные дни, когда люди отправляются на отдых, приезжают дачники.

«Конечно, самая эффективная борьба - это профилактика и разъяснение. Мы выходим в места, где отдыхают люди, рассказываем, проводим разъяснительную работу, чтобы предотвратить возгорания», - пояснил Лозовский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Штрафы Пожары Правила
05 мая 2024, 00:24
«Буду участвовать». Подмосковные студенты преобразили станцию Павшино ко Дню Победы
Телеканал «360»
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В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности — в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.

В рамках акции Влад и его товарищи преобразили станцию Павшино, разрисовав ее граффити. Студенты изобразили танк-Т34», георгиевскую ленточку и военный самолет, им помогали сотрудники полиции УТ МВД России по ЦФО и представители администрации Красногорска.

«Тут имеются патриотические порывы, нет английских названий, тут все со смыслом», - заявил 16-летний художник.

Старший инспектор ПДН Марина Ивлева рассказала, что для участия в акции искали детей, которые встали на путь исправления, студентов и волонтеров. Им предложили порисовать, но только там, где разрешено. Выбор пал на стену железнодорожной станции Павшино.

«Один мальчик поднял руку, и так мы с ним познакомились и осуществили этот проект», - рассказала Ивлева.

Влад отметил, что ему и его товарищам помогали на всех этапах - и в создании эскизов, и в выборе краски.

Цель акции - воспитание патриотизма в молодежной среде, а также предотвращение вандализма на объектах железной дороги. Сотрудники полиции рассчитывают, что не у каждого поднимется рука испортить такое граффити.

В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности - в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.

День Победы 9 мая Дети Граффити Россия Студенты Полиция
04 мая 2024, 23:20
Выставка картин Федора Помелова открылась в Протвине
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Персональная выставка художника Федора Помелова «Моя малая Родина» открылась в протвинском краеведческом музее. В этом году мастер отмечает пятидесятилетие.

На выставке представлено 35 полотен. В основном это пейзажи - места знакомые каждому горожанину с детства: мельница, склоны берегов Протвы.

«Эта экспозиция очень знаковая, значимая и для него, и для нас. Наши посетители очень эмоционально реагируют на представленные картины, узнают места», - рассказала заведующая структурным подразделением историко-краеведческого музея Евгения Родина.

Работы Федора Помелова представлены в более чем 40 музеев России, а также в галереях и частных коллекциях Китая, Сингапура, Италии, Монголии, Германии, Финляндии.

Увидеть картины протвинского художника можно до 25 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Выставки Музеи Художники Протвино
04 мая 2024, 23:01
Юный саксофонист из Орехово-Зуева получит новые инструменты по программе губернатора
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Артем Кирницкий из Орехово-Зуева завоевал титул лучшего саксофониста Московской области и оказался на первой строчке рейтинга учащихся по специальности «Духовые и ударные инструменты». Талантливый юноша стал победителем губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» и теперь получит два саксофона — альт и сопрано.

«В своем возрасте Артем - уже профессиональный музыкант. Он имеет свое понимание музыки, и мне, как преподавателю, есть, что с ним обсудить. Безусловно, Артем талантлив, но он еще и трудолюбив», - рассказал концертмейстер Павел Мелихов.

Артем Кирницкий выиграл в конкурсе, организованном Фондом «Новые имена» и получил стипендию и бесплатную путевку в творческую школу Фонда. Он отправится туда уже этим летом.

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Дети Школы Музыка Орехово-Зуево
04 мая 2024, 22:33
Выставка макетов-диорам открылась в Звенигороде к 9 Мая
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Выставка рисунков и поделок открылась в Первой школе имени Михаила Пронина в Звенигороде. Ее приурочили к военно-патриотической акции «Салют Победе».

Как рассказала педагог-организатор Елена Ксенофонтова, юным мастерам-школьникам младших классов с удовольствием помогали их родители.

«Символы Победы передаются из одного города в другой. В этом году акция посвящена Городу-герою Москве, а символами Победы стали знамя Победы, медаль „За оборону Москвы“ и шапка-ушанка, так как оборона столицы пришлась большей частью на зимнее время», - пояснила Ксенофонтова.

Она добавила, что ребята рисовали картины акварелью, а для поделок использовали пластилин, пластмассу, ветки и сухую траву, а также картонные коробки, спички и полиэтиленовые пакеты.

Школьники очень старались, чтобы их макеты - танки, блиндажи, землянки выглядели реалистично. Итоги конкурса подведут после Дня Победы.

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