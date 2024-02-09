Майонезный завод построят в Ступине по программе импортозамещения

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Как рассказал в Главгосстройнадзоре Подмосковья, площадь завода «Печагин Продукт» составит 15 тысяч квадратных метров. Его строительство возьмет на сопровождение Центр содействия строительству. Подготовительные работы уже начались.

Новый завод позволит компании в 2,5 раза увеличить объем производства. На начальном этапе предприятие возьмет на работу до 55 человек, затем штат увеличат до 100 сотрудников, а в последствии - до 200.

Компания «Печагин Продукт» выпускает майонезы различной жирности, которые поставляют в крупные торговые сети России и предприятия общественного питания.

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