Матери шестерых детей из Химок вручили знак «Материнская слава»

Химчанка Анастасия Сухарникова удостоена знака «Материнская слава». В торжественной обстановке многодетную мать поздравил и наградил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Воспитать ребенка - большая ответственность и тяжелый труд. Спасибо вам за вашу самоотдачу, преданность семейным ценностям и любовь к детям», - сказал Андрей Воробьев.

В свободное время Анастасия обучает девочек рукоделию в Воскресной школе при Троицком храме.

«Моя семья - это мой главный жизненный приоритет. Конечно, главный секрет кроется во взаимопонимании и уважении. Материнство - это призвание. Я очень гожусь тем, что у меня такая большая семья. Горжусь близкими, которые рядом», - делится химчанка Анастасия Сухарникова.

По инициативе президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Более ста мероприятий провели в Химках, главной целью которых стало сбережение и укрепление семейных ценностей.

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