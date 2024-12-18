Математический турнир среди педагогов прошел в Балашихе

Согласно правилам, командам были даны одинаковые задачи, которые они решали в отдельных помещениях. Затем они встретились для обсуждения. В ходе боя одна команда выступала в роли докладчика, а другая задавала вопросы. Обе получали оценки за обсуждение.

Конкурс капитанов открыл соревнование, в котором приняли участие учителя математики Борис Цорин из школы № 16 и Андрей Казак из школы № 3 имени Флерова.

«Сегодня мы разбирали 4 задачи. Бой прошел отлично, мы увидели нюансы и подводные камни, которые могут возникнуть во время проведения математических боев на межшкольном этапе. Мы их проработали и благополучно вышли из всех ситуаций», - отметила методист «Учебно-методического центра» и муниципальный координатор турнира Татьяна Сырых.

В результате команда «Люди У» одержала победу, набрав 35 баллов, в то время как команда «Люди Х» набрала 13 баллов. В завершение мероприятия всем участникам были вручены сертификаты.