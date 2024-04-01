Математический класс откроют в лицее № 14 в Жуковском

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, проект направлен на повышение качества математического образования в школах. Его участниками станут более 500 семиклассников, которые пройдут отбор. Прием заявок от родителей начнется 1 апреля.

Для учащихся математического класса будут проводить мастер-классы и лекции, им также окажут поддержку в подготовке к олимпиадам. С ними будут работать специалисты МФТИ и образовательного центра «Взлет».

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.

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