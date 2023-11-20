20 ноября 2023, 11:27

Матчи за Кубок вооруженных сил России по хоккею прошли в Балашихе

Телеканал «360»
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Один из этапов Кубка вооруженных сил России по хоккею среди вузов прошел в Балашихе. Принимали гостей на льду академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

«Команда достаточно обкатанная, она в студенческой хоккейной лиге участвует, регулярно принимает участие в других турнирах. Они каждый индивидуально подготовлены, а сейчас они еще и как команда подготовлены, обкатанная, проблем не вижу», - отметил Стенин.

Финальный матч Кубка тоже примет Балашиха. Встреча состоится 18 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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По круговой системе играли пять команд из Балашихи, Омска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Череповца. Перед стартом игр символическое вбрасывание сделал Юрий Ляпкин - легенда отечественного хоккея.

«Нам очень приятно, что данное мероприятие проходит здесь у нас в Балашихе. Балашиха по-настоящему хоккейный город. На территории города находится Ледовый дворец имени Юрия Евгеньевича Ляпкина, где на протяжении десяти лет играют различные профессиональные команды: хоккейный клуб МВД, несколько лет играл „Авангард“, сейчас „Витязь“», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Команда хозяев до матчей провела сборы, в течение десяти дней тренировались по четыре раза в сутки. Занимались под руководством тренера академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Николая Стенина. Аналогичная подготовка помогла им выиграть этап турнира в Екатеринбурге.

Хоккей Балашиха
20 ноября 2023, 13:17
«Должен быть порядок». Губернатор Подмосковья поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта
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Жители Московской области жаловались на коммерческие маршруты. Отреагировать на обращения и решить проблемы в этой отрасли поручил на оперативном совещании губернатор Андрей Воробьев.

«Знаю, что правоохранительный блок занимается Электросталью, недоразумениями, которые там сложились. В системе транспорта тоже должен быть порядок», - сказал он.

Продолжилась передача большого транспортного комплекса в систему «Мострансавто», напомнил Андрей Воробьев. По его информации, большинство жалоб пришлись на коммерческие маршруты. Губернатор поручил решить этот вопрос.

«Очень надеюсь, что до конца этой недели будет подведен логический итог и оценка, чтобы мы ушли раз и навсегда от недоразумений», - заявил глава региона.

Парк подмосковного перевозчика «Мострансавто» пополнился в 2023 году на 1,3 тысячи новых автобусов. Их вывели на самые востребованные маршруты, например, в Балашихе и Долгопрудном.

Андрей Воробьев Автобусы
20 ноября 2023, 13:08
Онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия» пройдет в Подмосковье с 27 по 30 ноября
Unsplash
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Онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия» пройдет в Московской области с 27 по 30 ноября. Во время его проведения представители перинатальных центров расскажут о себе и уникальных технологиях, которые они применяют в работе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Подмосковье признали одной из лучших в России.

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Также специалисты расскажут о сложных случаях спасения новорожденных и их мам, выхаживании недоношенных детей. Кроме того, они ответят на вопросы будущих родителей.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что у будущих родителей начинает появляться масса вопросов, когда в семье ждут первенца.

Поскольку далеко не все могут очно посетить медицинские учреждения и пообщаться со специалистами, будет организован марафон «Роддом, достойный доверия». Таким образом будущие родители смогут получить ответы на свои вопросы, не выходя из дома.

Отметим, что в финале марафона состоится розыгрыш призов. Для того, чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Также на сайте можно найти всю подробную информацию о мероприятии, сроках его проведения и призах.

Медицина
20 ноября 2023, 12:58
«Мы должны подготовить все». Губернатор призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах
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Важно подготовить Московскую область к встрече Нового года и позаботиться о комфорте туристов, которые приедут на зимние каникулы. Губернатор Андрей Воробьев предложил обсудить на оперативном совещании организационные вопросы.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», - сказал он.

На совещании заслушают доклады министерств благоустройства, культуры и туризма, физической культуры и спорта Московской области о подготовке к зимнему периоду и новогодним праздникам.

Ежегодно для жителей и туристов организуют программу «Зима в Подмосковье». В одних только Химках с декабря по февраль проведут более 350 народных гуляний и культурных мероприятий. По итогам прошлого сезона почти 300 человек получили «Паспорта путешественника» и выбрали самого активного участника.

Туризм Андрей Воробьев
20 ноября 2023, 12:53
Два подмосковных проекта победили в конкурсе региональных практик «Смарт Диалог»
Пресс-служба Минздрава МО
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Два проекта Минздрава Московской области стали победителями конкурса региональных практик «Смарт Диалог». Лидерами стали: «Поликлиника. Перезагрузка» и «Эффективная скорая медицинская помощь».

«В Подмосковье ведется большая работа по внедрению изменений в систему здравоохранения для повышения качества и доступности медицинской помощи. И отрадно видеть, что наши наработки получают высокую оценку на федеральном уровне - на конкурсе, где приняли участие более 600 проектов различных регионов России», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Проект «Поликлиника. Перезагрузка» позволил создать единый стандарт, который сделал поликлиники более эффективными и ориентированными на пациентов. Сейчас в проект вошли 100 взрослых и 50 детских поликлиник.

Практика «Эффективная скорая медицинская помощь» позволила перевести диспетчерскую службы на IP-телефонию, оснастить все выездные бригады портативными аппаратами ЭКГ и провести другие необходимые работы.

Победители «Смарт Диалога» тиражируют свои практики в других регионах России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить модернизацию медучреждений Подмосковья. Медучреждения после капитального ремонта обретают другой облик, их оснащают новым оборудованием и наращивают потенциал.

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Здравоохранение Медицина

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