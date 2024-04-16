Матчи плей-офф школьной лиги по мини-футболу начались в Балашихе

Команды двух школ № 1 и № 8 из микрорайона Кучино соревновались на выбывание. Игра закончилась со счетом 9:4 в пользу школы № 8.

Старт Балашихинской школьной лиге дали в ноябре 2023 года. Это пилотный проект для всего Подмосковья. Матчи проходят перекрестно в четырех группах.

«Игры проходят согласно российскому регламенту по мини-футболу. У нас есть много ребят из спортивной школы олимпийского резерва „Метеор“, с „Ориона“, а также ребята, которые учатся в Балашихе и играют в московских командах», - сказал судья Балашихинской школьной лиги Дмитрий Азаров.

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