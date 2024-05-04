Матч в честь тренера Малышенко провели баскетболисты из Коломны

Егорьевскому спортсмену Александру Малышенко исполнилось 65 лет.

«Поздравить меня с юбилеем и поиграть в баскетбол приехала команда из Коломны. Я являюсь самым старым игроком в Егорьевске. Я планирую закончить с игрой в баскетбол по состоянию здоровья. Но я никогда не перестану любить этот вид спорта. Это счастье. Когда ты выходишь на площадку - ты проживаешь другую жизнь», - рассказал Александр Малышенко.

Малышенко удалось передать свою любовь к спорту многим ребятам, которые вырастая продолжают играть в баскетбол.

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«Я занимаюсь баскетболом почти 20 лет. В этот вид спорта меня привел Александр Малышенко. Если бы не он, я бы не добился успехов в баскетболе. В честь него сегодня мы проводим турнир. Баскетбол - это лучшая игра с мячом», - поблагодарил тренера Кузнецов.

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