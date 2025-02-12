12 февраля 2025, 15:59

Матч с участием звезд хоккея пройдет в Лобне 15 февраля

Медиасток.рф
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В рамках проекта «Выходи во двор» звезды мирового хоккея впервые посетят Лобню, чтобы сразиться с командой местных жителей. Встреча пройдет на катке в Центральном парке культуры и отдыха.

Команда «Легенды хоккея» выйдет на лед под предводительством капитана Вячеслава Фетисова. Вместе с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и трехкратным обладателем кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым на лед выйдут другие легендарные хоккеисты: трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион Виталий Прохоров и двукратные обладатели кубка Гагарина Сергей Коньков и Сергей Соин.

В одной команде со звездными хоккеистами за победу сразятся артист театра и кино Артур Каспранов и солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

Перед началом гала-матча для юных хоккеистов округа пройдет мастер-класс от звезды КХЛ Сергея Конькова, который поделится с ребятами секретами своего мастерства.

Матч состоится 15 февраля в 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: улица Ленина, дом № 22.

Вход свободный для всех желающих, возрастное ограничение 6+.

Спортсмены Лобня Хоккей Вячеслав Фетисов
12 февраля 2025, 16:33
Волонтеры из Люберец помогли очистить берег Черного моря после разлива мазута
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Активисты из Люберец отправились на ликвидацию последствий экологической катастрофы в Краснодарский край. Они очищают берега моря от вредных веществ.

Добровольцы из Люберец вошли в состав делегации от Московской области.

«Наши добровольцы работают на побережье Черного моря: очищают песок, камни и прилегающую территорию от загрязнения, а также помогают в Едином центре по спасению птиц. Ребята, спасибо за ваше неравнодушие и вклад в восстановление экологии нашей страны!» - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В указанном центре птицам помогают комплексно. Там есть специальные площадки для их приема и купания, а также стационар. Желающие могут присоединиться к волонтерам на платформе Добро.рф.

Отметим, что сейчас ликвидировать последствия катастрофы помогают свыше пяти тысяч человек и 600 единиц техники.

Черное море Люберцы Волонтеры Экология
12 февраля 2025, 16:28
Еще 18 дворов благоустроят в Дмитрове в этом году
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В Дмитровском муниципальном округе в микрорайоне Космонавтов комплексно благоустроят 18 дворовых территорий. Последний раз подобные работы проводили здесь более десяти лет назад.

Во дворах многоквартирных домов полностью заасфальтируют тротуары, внутридворовые проезды и парковочные зоны для автотранспорта.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин лично осмотрел локации и провел встречу с местными жителями. Горожане внесли свои предложения и пожелания по обустройству дворовых территорий.

На территории микрорайона планируют установить современное и безопасное оборудование для детского отдыха и занятий спортом. Кроме того, во дворах многоквартирных домов появятся новые игровые площадки. Их оборудуют дополнительным освещением, там также установят современную систему видеонаблюдения.

«Благоустройство дворовых территорий - это важный проект, направленный на улучшение качества жизни наших граждан. Мы стремимся сделать дворы более комфортными, современными и безопасными. Новые детские площадки, воркаут-зоны и обновленные тротуары станут прекрасным местом для активного отдыха и прогулок для жителей всех возрастов», - рассказал Иван Курданин.

Благоустройство Дети Строительство Дмитров
12 февраля 2025, 16:27
Глава Одинцова проверил строительство детского сада в Новоивановском
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Строительство детского сада на 185 мест продолжается в Новоивановском. Его возводит группа компаний «Гранель» в жилом комплексе «Инновация». Учреждение, которое после завершения станет муниципальным, откроется 1 сентября 2025 года. Ход работ проверил глава муниципалитета.

Сейчас готовность объекта составляет 57%. Ведутся кровельные и фасадные работы, монтаж окон, обустройство внутренних инженерных систем. Больше 60 человек и двух единиц техники участвуют в ведении строительства. Стоит отметить, что его завершение намечено на июль этого года.

Трехэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров будет включать восемь групп для детей разных возрастов, а также спортивный и актовый залы, пищеблок и другие необходимые помещения. Кроме того, на территории комплекса планируется озеленение и создание детских и спортивных площадок, а также условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в ЖК «Инновация» уже функционирует детский сад на 300 мест, открываются детская и взрослая поликлиники, каждая на 62 посещения в смену. Также продолжается реконструкция Немчиновского лицея с пристройкой для 950 школьников.

Одинцово Строительство Андрей Иванов Детские сады
12 февраля 2025, 16:08
Концерт в честь Дня защитника Отечества пройдет в Лобне 21 февраля
Медиасток.рф
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В преддверии Дня защитника Отечества 21 февраля Дом культуры «Красная поляна» распахнет свои двери для жителей и гостей округа, приглашая на праздничный концерт «Отвага, мужество и честь». Мероприятие посвятят не только 23 февраля, но и Году защитника Отечества.

Зрителей ждут поздравления от юных участников концерта, танцевальные номера и вокальные композиции в исполнении творческих коллективов.

Мероприятие пройдет 21 февраля в 18:00 по адресу: улица Спортивная, дом № 4. Вход на концерт свободный, возрастное ограничение 6.

Этот год объявили в Российской Федерации Годом защитника Отечества. Страна отметит 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Тематика 2025 года отражает важнейшие приоритеты современной России: патриотизм, неразрывную преемственность поколений, сохранение исторической памяти и уважение к защитникам Родины.

Напомним, что на официальном сайте 80-летия Великой Победы можно ознакомиться с подборкой лучших советских фильмов о Великой Отечественной войне, проникнутых духом героизма, мужества и самоотверженности.

Праздники Лобня Концерты 23 февраля

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