Матч с участием звезд хоккея пройдет в Лобне 15 февраля

Команда «Легенды хоккея» выйдет на лед под предводительством капитана Вячеслава Фетисова. Вместе с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и трехкратным обладателем кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым на лед выйдут другие легендарные хоккеисты: трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион Виталий Прохоров и двукратные обладатели кубка Гагарина Сергей Коньков и Сергей Соин.

В одной команде со звездными хоккеистами за победу сразятся артист театра и кино Артур Каспранов и солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

Перед началом гала-матча для юных хоккеистов округа пройдет мастер-класс от звезды КХЛ Сергея Конькова, который поделится с ребятами секретами своего мастерства.

Матч состоится 15 февраля в 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: улица Ленина, дом № 22.

Вход свободный для всех желающих, возрастное ограничение 6+.