Матч предварительного этапа областного первенства по гандболу прошел в Наро-Фоминске

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Специальным гостем игры стала многодетная семья военнослужащего, находящегося с зоне специальной военной операции. Директор культурно-спортивного комплекса «Нара» Константин Павлов вручил семье абонементы на бесплатное посещение мероприятий.

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У гандболистов из Чехова и Наро-Фоминска давнее принципиальное соперничество. И команды мастеров, и коллективы юниоров, юношей и девушек, с переменным успехом противостоят друг другу, а игры получаются зрелищными.

Не стал исключением и матч предварительного этапа первенства Московской области среди юношей до 19 лет. На площадке встретились команды Центральной спортивной школы Наро-Фоминска и Чеховского училища олимпийского резерва.

На стартовом отрезке хозяева площадки вырвались вперед и уверенно вели игру, грамотно обороняясь и быстро актакуя. Но гандболисты получили четырехминутные удаления, а спортсмены из Чехова в большинстве довели матч до победы. Игра закончилась со счетом 42:28.

«Этот предварительный этап первенства Московской области дает возможность участвовать в чемпионатах Московской области <…> и других более крупных соревнованиях. Для них это еще служит отбором в более сильные команды области и России», - рассказал заведующий культурно-спортивным комплексом «Нара» Герман Савкин.