20 июля 2024, 19:34

Матч «Легенд футбола» в Солнечногорске посетили почти 1,5 тысячи человек

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Знаменитые футболисты провели седьмую игру летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Солнечногорске. Они одержали уверенную победу над любительской командой городского округа со счетом 8:5.

За игрой «Легенд футбола» и местной команды наблюдали около 1,5 тысячи зрителей. На поле стадиона «Металлург» вышли прославленные спортсмены, такие как Егор Титов, Александр Ширко, Олег Корнаухов, Василий Иванов и другие.

Олег Корнаухов отметил, что в рамках программы «Выходи во двор», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым , проводятся замечательные мероприятия для детей, которые важны в современном мире. Он вспомнил, как в детстве восхищался тренировками сборных, и выразил надежду, что сегодняшние юные футболисты получат уникальные впечатления и мотивацию от игры с легендами.

Перед началом гала-матча для юных спортсменов из местных секций провели мастер-классы, которые дали возможность каждому участнику сыграть в одной команде с мастерами спорта.

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Спортсмены Дети Солнечногорск Футбол
20 июля 2024, 20:19
В Подмосковье проведут 4 старта кубка чемпионов Swimcup по плаванию
Кубок чемпионов Swimcup
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Серия из четырех заплывов на открытой воде для любителей и профессионалов в рамках первого в России международного кубка чемпионов Swimcup пройдет в Подмосковье. Мероприятия состоятся до конца лета.

Первые соревнования планируют провести 28 июля на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в Мытищах. Второй заплыв состоится 11 августа на Пестовском водохранилище в Пушкинском городском округе. Затем участники соберутся на пляже Рублево в Красногорске, а заключительный турнир пройдет 31 августа на Озернинском водохранилище Рузского городского округа. Информацию о заплывах и регистрацию можно найти на официальном сайте мероприятия.

Организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко, отметил, что летний сезон обещает быть увлекательным. Он подчеркнул значение стартов в Подмосковье, которые собирают сильнейших спортсменов благодаря их доступности и живописным локациям.

Безрученко добавил, что заплывы в таких местах особенно популярны, и текущий сезон можно считать одним из самых ярких за всю историю Swimcup. Он выразил интерес к соревнованиям между профессионалами, опытными любителями и энергичными новичками.

Серия заплывов в 2024 году станет частью проекта «Суперлига Подмосковья». На маркетплейсе сайта проекта можно обменять накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на старты Swimcup. Подробности о проекте доступны на сайте.

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Спортсмены
20 июля 2024, 17:30
Мастер-класс по гончарному делу для пенсионеров прошел в подмосковном поселке Калининец
Телеканал «360»
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В поселке Калининец под Наро-Фоминском стартовал уникальный проект по обучению гончарному делу участников клуба «Активное долголетие». Опытные мастера, с более чем 30-летним стажем, поделились своими знаниями и опытом с участниками клуба.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Кроме «долголетов», возможность познакомиться с гончарным искусством получили и маленькие жители Калининца. Особое внимание уделили детям участников специальной военной операции, которые получили персональный мастер-класс от опытных руководителей.

Отметим, что произведенная продукция будет представлена на ярмарках проекта «Доброе дело». Организатор мероприятия, депутат Егор Балев, отметил, что все средства, полученные от продажи изделий, направят на приобретение необходимого оборудования для бойцов специальной военной операции. Благотворительные ярмарки станут площадкой для поддержки талантливых мастеров и важного дела помощи нуждающимся.

Наро-Фоминск Активное долголетие
20 июля 2024, 17:25
Депутат Госдумы Ирина Роднина провела личный прием жителей в Химках
Администрация Химки г.о.
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Личный прием жителей провела в Химках депутат Государственной думы Ирина Роднина. Люди адресовали ей более 10 обращений по поводу социальной поддержки, помощи с оформлением документов, а также начисления пенсий и льгот.

Встреча прошла в общественной приемной «Единой России». Она состоялась в рамках тематической недели приемов граждан по вопросам социальной поддержки населения.

«Обращения химчан касались социального обеспечения престарелых и нетрудоспособных граждан. Так, ко мне на прием записался ветеран боевых действий по поводу начисления военной пенсии. Составила депутатский запрос в министерство обороны по этому вопросу. Ответ заявителю передадим в удобном для него формате», - прокомментировала Ирина Роднина.

Также муниципальный депутат Александр Дряннов помог жительнице Химок в переоформлении документов на квартиру.

«Личные приемы позволяют грамотно выстроить коммуникацию с жителями и исполнять их наказы намного быстрее. Тематические недели приемов полезны тем, что большое количество горожан могут получить консультацию по определенным вопросам в одном месте», - сказал депутат Химок Александр Васильев.

Ряд обращений рассмотрели руководитель управления назначения пенсий и социальных льгот Ольга Идди, начальник отдела филиала № 5 Социального фонда России по Москве и Московской области Наталья Седых и юрист Алексей Чернышенко.

О том, что личные приемы граждан проходят в Химках регулярно, напомнила муниципальный депутат Юлия Ишкова. Также депутаты и общественники работают с жителями в общедомовых чатах.

Систему выстроили по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина. Она соответствует основному принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева - «житель всегда прав».

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Химки Депутаты
20 июля 2024, 17:16
Лекция об истории летних Олимпийских игр 1980 года прошла в Химках
Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Жителям Химок рассказали историю проведения летних Олимпийских игр 1980 года. Лекция прошла в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Присутствующим рассказали об истории создания талисмана игр 1980 года - всемирно известного медведя, а также о том, как шла подготовка к событию и чем Олимпиада запомнилась всему миру.

«В 1980 году в Москве дали старт ХXII летним Олимпийским играм. Отмечу, мы по праву можем гордиться тем, что первая в мировой истории Олимпиада, которую провели на территории Восточной Европы, прошла именно в нашей стране», - прокомментировал депутат Химок Владимир Суслов.

Подобные мероприятия, приуроченные к важным историческим датам, регулярно проходят в округе в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Благодаря новому проекту у химчан появилась возможность принимать участие в различных патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах с участниками специальной военной операции и других тематических событиях. Важно, что все эти мероприятия не имеют возрастного ценза и предусмотрены как для самых юных, так и для взрослых жителей нашего округа», - сказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Также в Химках уделяют особое внимание сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Об этом напомнила депутат округа Галина Болотова. К примеру, в муниципалитете работает виртуальный музей , в котором можно ознакомиться с военной литературой, экспонатами тех времен и услышать рассказы ветеранов войны. Проект создали по инициативе горожан и при поддержке главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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