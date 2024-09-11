Матч чемпионата Подмосковья по футболу пройдет в Солнечногорске

Игра пройдет в рамках 17-го тура чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд Лиги-Б.

Всего на чемпионате планируют провести 22 тура. После Дмитрова футболисты из Солнечногорска сыграют с футбольными клубами «Легион» (Ивантеевка), «Нара» (Наро-Фоминск), «Чайка» (Королев), «Витязь - спортивная школа „Старый городок“» (Одинцово) и «Дизайн-Окно» (Пушкино).

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Такие меры предосторожности были вынуждены ввести после инцидента, произошедшего ранее между болельщиками команд на матче первого круга в Дмитрове.

«Матч обещает быть интересным и волнительным еще и тем, что сейчас футбольный клуб „Солнечногорск“ после трех побед подряд занимает третье место в чемпионате, а футбольный клуб „Дмитров“ - четвертое с минимальным отставанием. Желаю нашим спортсменам продолжать победную серию и радовать болельщиков красивой игрой», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.