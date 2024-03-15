Мать участника СВО Люция Ронда проголосовала в школе № 17 Красногорска

Она рассказала, что сын последовал примеру своих дедов и отправился на СВО защищать Родину. Даже не предупредил о таком намерении - сам принял решение, сам исполнил.

«На мой взгляд, каждый гражданин России должен прийти на выборы. Это его моральная, нравственная, духовная обязанность - отдать свой голос, быть уверенным, что он все сделал для того, чтобы наша родина, государство, наши дети были обеспечены теми благами, которые может нам дать наше государство», - подчеркнула Люция Ронда.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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«Я всегда посвящаю своих детей в то, что делаю сама. Мы всегда вместе ходим на выборы: в прошлый раз это были выборы губернатора, сейчас - выборы президента. Мой сын - патриот, и я уверена, что он тоже проголосует, находясь в зоне СВО», - говорит Люция.