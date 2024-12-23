23 декабря 2024, 15:26

Мастерская Деда Мороза заработала в Солнечногорске

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Мастерская главного волшебника зимы начала работу на третьем этаже торгового центра «Солнечный» в Солнечногорске. Дети могут создать на творческих мастер-классах различные поделки, также получить сертификат и значок за участие «Помощник Деда Мороза».

Мастерская была открыта по инициативе партии «Единая Россия». На первом мастер-классе волонтеры помогли детям создать новогодние украшения для социальных учреждений Солнечногорска.

«Я вспоминаю свое детство, как мы готовились к Новому году, и смотрю на нынешних ребят: они делают украшения совсем иного уровня. Игрушки передадут в социальные учреждения, где сейчас находятся другие дети, чтобы поделиться с ними настроением праздника, сделать его светлее и ярче», - отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзоев.

Все мастер-классы проводятся бесплатно. Ближайший из них состоится во вторник, 24 декабря, в 15:00, участники смогут изготовить новогодние игрушки и открытки.

«Это акция сближает наши семьи и помогает им вместе проводить досуг. В прошлом году в преддверии Нового года мы тоже проводили эту акцию. И все остались очень довольны», - подчеркнула руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар.

Акция проводится с 2022 года и в этот раз охватывает общественные приемные и торговые центры 53 округов Подмосковья.

Дети Солнечногорск Дед Мороз
23 декабря 2024, 15:33
Сотрудники Бородинского военного музея посетили Дмитровский кремль
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Дмитровский городской округ продолжает сотрудничество с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником. Недавно его специалисты посетили фестиваль «Дмитровский пряник» в Кремле, а также обсудили организацию совместных мероприятий.

Школьники, представители сферы образования, участники СВО и их семьи, а также дети с ограниченными возможностями здоровья неоднократно посещали Бородинский музей, начиная с 2022 года. Они также становились участниками военно-патриотических сборов «Бородино-2023» и «Бородино-2024».

В этом году Дмитровский округ принял официальную делегацию из Можайского городского округа на конференции по обмену опытом в сфере музейного дела.

Специалисты Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника недавно посетили культурный фестиваль «Дмитровский пряник». Они обсудили совместные выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили экспозиции музея и посмотрели комедию «Любовь и голуби» в драматическом театре «Большое Гнездо».

«Сотрудничество с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником является ключевым элементом в сохранении и популяризации культурного наследия и патриотическом воспитании молодежи. Обмен знаниями и опытом позволяет нам создавать уникальные выставки и мероприятия для широкой аудитории», - отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Дмитров
23 декабря 2024, 15:32
Сезон соревнований по лыжным гонкам открыли в Дмитрове
Управление физической культуры и спорта Дмитров
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В Дмитрове открыли сезон соревнования по лыжным гонкам в Центре зимних видов спорта. Там провели первые состязания, в которых приняли участие более 250 человек.

Спортсмены приехали из разных городов Подмосковья, а также Москвы, Ульяновска, Твери, Костромы и других.

«Дмитровский округ уделяет большое внимание развитию лыжного спорта. Приятно видеть, что в соревнованиях участвует такое большое количество спортсменов разного возраста и уровня подготовки», - отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Для спортсменов подготовили четыре дистанции в соответствии с возрастом: 1, 3, 5 и 10 километров.

Призеры получили грамоты и медали. Спортсмены из Дмитрова завоевали семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей.

Самым юным участником стала Дарья Щербакова 2020 года рождения, а самым опытным - Юрий Перов 1948 года рождения.

Дмитров
23 декабря 2024, 15:32
Работники сферы культуры в Дмитрове подвели итоги 2024 года
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Итоги сферы культуры 2024 года подвели в Дмитрове. На мероприятии также поздравили отличившихся сотрудников.

Праздник прошел в зале Дмитровской детской школы искусств. Для гостей выступил сводный оркестр ЦДК «Созвездие» с попурри на музыку Штраусов.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что муниципалитет вошел в топ-3 Подмосковья по управлению социальной сферой по итогам 2024 года.

«Уважаемые работники культуры! Вы вносите в жизнь нашего округа красоту и искусство, дарите людям радость и хорошее настроение. Благодаря вам ни одно мероприятие не обходится без ярких и запоминающихся моментов. Я хочу пожелать вам в наступающем году ставить перед собой высокие цели, достигать их и продолжать радовать жителей нашего округа!» - сказал Иван Курданин, глава Дмитровского городского округа.

Глава округа Иван Курдин вручил почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам учреждений культуры. Поздравили всех с наступающим Новым годом начальник управления культуры Виктор Михайлов и председатель Дмитровской территориальной организации профсоюза работников культуры Татьяна Черныш.

Дмитров
23 декабря 2024, 15:18
«Это был серьезный вызов». Дефицит учителей в Подмосковье снизился в 10 раз
Пресс-служба губернатора Московской области
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Меры поддержки и активный поиск специалистов в других регионах позволили почти в 10 раз сократить дефицит учителей в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев озвучил цифры во время традиционного обращения к жителям.

«Строя школы, мы должны также внимательно относиться к учителям. В прошлом году у нас не хватало 2100 учителей, это был серьезный вызов. Мы предложили ряд программ, которые позволили нам уменьшить это количество до 250 педагогов», - сказал Андрей Воробьев.

Он попросил профильное министерство и глав городских округов обратить внимание на оставшиеся вакансии. Вопрос особенно остро стоит в крупных агломерациях.

«Это растущие наши Одинцово, Ленинский, Королев, Мытищи и Химки. Давайте продолжать искать учителей. Очень надеюсь, что мы эти вакансии закроем», - подытожил губернатор.

Преподавателям Подмосковья с 1 января проиндексируют зарплату , а молодым учителям и педагогам дополнительного образования повысят оклады на 20%.

Школы Андрей Воробьев Учителя

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