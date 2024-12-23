Мастерская Деда Мороза заработала в Солнечногорске

Мастерская была открыта по инициативе партии «Единая Россия». На первом мастер-классе волонтеры помогли детям создать новогодние украшения для социальных учреждений Солнечногорска.

«Я вспоминаю свое детство, как мы готовились к Новому году, и смотрю на нынешних ребят: они делают украшения совсем иного уровня. Игрушки передадут в социальные учреждения, где сейчас находятся другие дети, чтобы поделиться с ними настроением праздника, сделать его светлее и ярче», - отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзоев.

Все мастер-классы проводятся бесплатно. Ближайший из них состоится во вторник, 24 декабря, в 15:00, участники смогут изготовить новогодние игрушки и открытки.

«Это акция сближает наши семьи и помогает им вместе проводить досуг. В прошлом году в преддверии Нового года мы тоже проводили эту акцию. И все остались очень довольны», - подчеркнула руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар.

Акция проводится с 2022 года и в этот раз охватывает общественные приемные и торговые центры 53 округов Подмосковья.