Мастер спорта международного класса Матвей Варакин из Королева проголосовал на президентских выборах

Молодой человек рассказал, что в его семье давно сложилась традиция посещать выборы. В этом процессе участвуют абсолютно все.

«У нас семья такая крепкая, мы все голосуем, у нас и бабушка, и дедушка. Сейчас появилось еще такое онлайн голосование, для людей в возрасте - это очень полезно. У нас такая как традиция получается на выборы - идем голосовать», - поделился Матвей Варакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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