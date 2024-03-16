16 марта 2024, 19:25

Мастер спорта международного класса Матвей Варакин из Королева проголосовал на президентских выборах

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Мастер спорта международного класса Матвей Варакин принял участие в президентских выборах. Свой голос он отдал на участке в Королеве.

Молодой человек рассказал, что в его семье давно сложилась традиция посещать выборы. В этом процессе участвуют абсолютно все.

«У нас семья такая крепкая, мы все голосуем, у нас и бабушка, и дедушка. Сейчас появилось еще такое онлайн голосование, для людей в возрасте - это очень полезно. У нас такая как традиция получается на выборы - идем голосовать», - поделился Матвей Варакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Королев Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 19:54
Работу избирательных участков в Подмосковье проверили по поручению руководителя КПРФ Наумова
https://vk.com/a_naumov_kprf
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Руководитель аппарата фракции КПРФ Константин Елисеев проверил работу ряда избирательных участков в Сергиево-Посадском, Талдомском городских округах, а также в Дубне. Работу осуществили по указанию руководителя фракции КПРФ Александра Наумова.

По результатам посещений отмечено, что выезды на избирательные участки со стороны фракции продолжатся 16 и 17 марта.

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов отдельно подчеркнул, что в эти дни долг каждого члена партии - проявить твердую позицию и работать над достижением общей цели во благо России.

«Направленной, прежде всего, на победу и на неукоснительное соблюдение законности при проведении процедуры выборов», - указал Александр Наумов.

Ранее мастер спорта международного класса Матвей Варакин из Королева принял участие в выборах президента. Он рассказал о традиции в его семье, которая связана с обязательным посещением выборов.

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КПРФ Выборы
16 марта 2024, 18:34
Актер театра и кино Амаду Мамадаков проголосовал на выборах президента в Реутове
Телеканал «360»
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Популярный актер театра и кино Амаду Мамадаков отдал свой голос за одного из кандидатов на пост президента России. Он проголосовал на избирательном участке № 2657 в музейно-выставочном центре Реутова.

Актер подчеркивает, что нужно быть сильным человеком, готовым взять ответственность за страну и проживающих в ней людей.

«Сейчас я в „Антигоне“ (трагедия древнегреческого драматурга Софокла. - прим. ред.) играю царя. Я понимаю логику царя, мотивацию, цели, взгляды на жизнь. Поэтому когда я надеваю этот образ, я понимаю полностью правителей. Я понимаю, какая это сложная карма. Это не все выдерживают. Нужно быть сильным человеком, чтобы управлять народом, решать судьбы людей и принимать сложные решения», - рассказал Амаду Мамадаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Реутов Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 17:54
Председатель Совета ветеранов Солнечногорска Геннадий Ефимов проголосовал на выборах президента
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Председатель Совета ветеранов Солнечногорска Геннадий Ефимов принял участие в выборах президента Российской Федерации. Он отдал свой голос на избирательном участке в доме культуры «Выстрел».

В Солнечногорске функционируют 85 основных и два временных избирательных участка по 49 адресам. Жители могут сделать свой выбор на одном из них или при помощи дистанционного голосования.

Геннадий Ефимов подчеркнул значимость выборов, призвав к активности и единству. Избирательные участки будут открыты до 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Солнечногорск Ветераны Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 17:29
Сыровар Олег Сирота проголосовал на выборах президента в деревне Кострово в Истре
Телеканал «360»
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Известный сыровар Олег Сирота принял участие в президентских выборах. Свой голос он отдал на участке в истринской деревне Кострово.

На избирательный участок Олег Сирота пришел не один - его сопровождали четверо детей. Все вместе они опустили бюллетень в урну для голосований.

Напомним, по состоянию на 15:00 почти два миллиона человек успели принять участие в выборах , проголосовав на участках в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Выборы президента — 2024

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