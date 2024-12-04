04 декабря 2024, 15:56

Мастер-классы, забеги и игры проведут на этой неделе в парках Балашихи

Медиасток.рф
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Первая неделя декабря в парках Балашихи будет насыщенной и интересной для всех жителей и гостей города. В резиденции Деда Мороза в парке «Пехорка» запланированы долгожданные встречи 6 и 7 декабря. В пятницу мероприятия начнутся в 16:30, а в субботу — в 11:00. Также в эти дни будут проходить творческие мастер-классы.

В Пестовском парке активная программа ожидает посетителей 7 декабря. В этот день запланированы интерактивные игры, детская дискотека и интеллектуальные соревнования, которые начнутся в 15:00.

Ольгинский лесопарк также предлагает своим посетителям спортивные мероприятия. 3 и 7 декабря в парке будут проводиться занятия по скандинавской ходьбе и суставной гимнастике. Во вторник занятия начнутся в 11:00, а подвижные игры для детей - в 16:00. В субботу беговая тренировка начнется в 10:00, а занятие по скандинавской ходьбе - в 11:00.

В парке «Пехорка лес» для участников программы «Активное долголетие» запланированы четыре занятия по скандинавской ходьбе. Они состоятся 2 декабря в 11:30, а также 4 и 5 декабря в 14:00 и 6 декабря в 11:30.

Парк на Заречной организует три ночных забега: 3 и 5 декабря все желающие могут присоединиться к забегу, который стартует в 20:00 от входной группы со стороны улицы Крупешина. 7 декабря в 9:00 пройдет дружеский забег «5 верст» для ранних пташек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Балашиха Парки
04 декабря 2024, 16:01
Входную группу отремонтируют в педиатрическом отделении № 1 в Домодедове
Unsplash
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Глава Домодедова Евгения Хрусталева проверила качество ремонта входной группы. Подрядчик приступил в начале ноября и должен управиться за месяц.

К педиатрическому отделению прикреплены восемь участков. Здесь всегда оживленно, поэтому ремонт входной группы был необходим.

«Я очень люблю детей. Именно, что любовь к детям сподвигла меня. Хотелось, чтобы дети все были здоровы - это прям мечта была моя, чтобы никто не болел», - сказала врач-педиатр отделения № 1 Лариса Решетова.

Подрядчик приступил к ремонту входной группы в начале ноября, и недавно его работу проверила глава Домодедова Евгения Хрусталева.

«Здесь у нас восемь участков. Прикрепленное население по новой переписи - уже семь тысяч человек составляет. Из восьми участков - семь задействованы педиатрами», - объяснила заместитель главного врача по педиатрии Домодедовской городской больницы Екатерина Марченко.

Сейчас рабочие штукатурят цоколь и пандус, ремонтируют ступени, красят перила и кладут плитку. Готовность составила 70%. Завершить планируют до конца первой недели декабря.

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Дети Больницы Врачи Работа Город Домодедово
04 декабря 2024, 15:42
Более 100 садовых товариществ в Подольске будут газифицированы до 2026 года
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Около 50 СНТ в городском округе получат голубое топливо в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. До 2026 года газ должен появиться в 108 садоводствах муниципалитета.

Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что на встречах с председателями СНТ, которые проводились в текущем году, жителям объясняли порядок социальной газификации. По 38 протоколам «Мособлгаз» уже принял положительное решение.

Специалисты проведут газовые коммуникации до границ земельных участков в СНТ. Жителям придется оплатить только прокладку газа по своей территории и установку оборудования. Им также нужно будет заключить комплексный договор с «Мособлгазом».

В муниципалитете благодаря губернаторской программе газ получили уже 75 населенных пунктов.

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Подольск Газ
04 декабря 2024, 15:36
Свыше 26 тысяч исследований на чуму свиней провели в Подмосковье с января
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Специалисты подмосковной Госветслужбы провели 26,4 тысячи исследований на диагностику чумы свиней с начала года. Жителям напомнили об опасности заболевания.

За 11 месяцев специалисты провели 22,6 тысячи исследований на африканскую чуму свиней, еще 3,7 тысячи - на классическую. Болезнь характеризуется лихорадкой, поражением кровеносных сосудов и органов. Ей могут заразиться домашние и дикие свиньи.

«Африканская чума - опасное вирусное заболевание, которое зачастую заканчивается для животного летальным исходом. Болезнь развивается быстро: инкубационный период, как правило, составляет от двух до 15 дней», - добавили в Минсельхозпроде.

В ведомстве добавили, что при первых симптомах хозяйство закрывают на карантин, после чего определяют возбудителя.

При обнаружении у животного подозрительного поведения следует обратиться к специалистам как можно скорее. Задать вопросы по этой теме можно по телефону 7(495) 668-01-25.

Животные
04 декабря 2024, 15:30
Глава Домодедова Евгения Хрусталева провела встречу с предпринимателями
Unsplash
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Администрация Домодедова во главе с Евгенией Хрусталевой провела выездную встречу с предпринимателями округа. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Легенда».

Для сотрудников местных предприятий доступны клубные карты от парков. Регулярно в округе организуют товарищеские матчи и турниры.

«Тут больше, наверное, не про спорт, тут больше про командообразование - это важно для каждого предприятия. Очень здорово, что поддерживают руководители: у команд появляется форма. Если раньше они были в каких-то жилетках, то уже - командная форма и флаги», - сказала председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации в Домодедове Александр Епишин.

Выездной прием позволил руководителям предприятий пообщаться с представителями профильных ведомств администрации. К некоторым можно попасть только по записи в определенные дни, поэтому подобные встречи - возможность наладить конструктивный диалог.

«Формат очень интересный, потому что один из главных ресурсов бизнеса - это время, и, действительно, когда можно сразу подойти к нескольким специалистам, не нужно записываться, надо сказать, что и так, в принципе, администрация достаточно доступна сегодня», - добавил председатель совета торгово-промышленной палаты Александр Пашков.

Выездная встреча с предпринимателями проводится впервые.

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На встрече обсудили кадровые вопросы, меры поддержки, льготные условия кредитования и возможности для трудовых коллективов.

«Буду рада, чтобы вы не остались, скажем так, пассивны, хочу от вас больше активности и больше предложений для улучшения работы администрации и городского округа Домодедово», - сказала Евгения Хрусталева.

Сотрудники больницы в Домодедове отметили, что готовы организовать диспансеризацию для коллективов. На встрече отметили, что здоровье сотрудников - залог успеха предприятия.

«Заранее непосредственно руководители обращаются к нам, и мы формируем с ними график посещения их сотрудников», - сказала заместитель главного врача Домодедовской больницы по амбулаторно-клинической работе Марина Малина.

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