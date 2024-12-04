Мастер-классы, забеги и игры проведут на этой неделе в парках Балашихи

В Пестовском парке активная программа ожидает посетителей 7 декабря. В этот день запланированы интерактивные игры, детская дискотека и интеллектуальные соревнования, которые начнутся в 15:00.

Ольгинский лесопарк также предлагает своим посетителям спортивные мероприятия. 3 и 7 декабря в парке будут проводиться занятия по скандинавской ходьбе и суставной гимнастике. Во вторник занятия начнутся в 11:00, а подвижные игры для детей - в 16:00. В субботу беговая тренировка начнется в 10:00, а занятие по скандинавской ходьбе - в 11:00.

В парке «Пехорка лес» для участников программы «Активное долголетие» запланированы четыре занятия по скандинавской ходьбе. Они состоятся 2 декабря в 11:30, а также 4 и 5 декабря в 14:00 и 6 декабря в 11:30.

Парк на Заречной организует три ночных забега: 3 и 5 декабря все желающие могут присоединиться к забегу, который стартует в 20:00 от входной группы со стороны улицы Крупешина. 7 декабря в 9:00 пройдет дружеский забег «5 верст» для ранних пташек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».