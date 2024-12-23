23 декабря 2024, 13:05

Мастер-классы, забег и викторина пройдут в парках Лобни на предновогодней неделе

Медиасток.рф
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Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в парках. На этой неделе здесь пройдут разнообразные культурно-развлекательные, спортивные и праздничные мероприятия.

В Центральном парке культуры и отдыха 23 декабря состоятся занятия по вокалу. 24 декабря можно принять участие в ориентировании под руководством Александра Черноусова и взять уроки игры на гитаре. Творческий мастер-класс и настольные игры пройдут в Центральном парке 25 декабря, а на следующий день всех желающих приглашают посетить занятия «Художественное слово» и «Очумелые ручки».

Творческий мастер-класс и настольные игры также пройдут 27 декабря в парке «Киово».

В субботу, 28 декабря в Центральном парке состоится традиционный забег проекта «Пять верст», а вечером - ретро-дискотека «Молоды душою». В воскресенье, 29 декабря, в ЦПКиО проведут новогоднюю викторину и мастер-класс по изготовлению новогодних открыток. Посетителей парка также ждет концертная программа и фотосессия с с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

Отдых Лобня Парки
23 декабря 2024, 13:56
Новогодний турнир по дзюдо прошел в спорткомплексе «Виктория» в Электроуглях
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Традиционный новогодний турнир по дзюдо собрал 177 спортсменов из Московской и Тамбовской областей. Соревнования проводятся в Электроуглях уже в 35-й раз.

В турнире приняли участие юноши и девушки 2011–2012 годов рождения. Эти соревнования дают спортсменам возможность подвести итоги сезона.

Дзюдоисты Богородского округа продемонстрировали выдержку и умение сосредоточиться на своей задаче. Для каждого участника это, несомненно, был бесценный опыт, возможность закалить свой характер и укрепить силу воли. Судьи, опытные специалисты в области дзюдо, с максимальной точностью отслеживали ход схваток, принимая объективные решения.

В общую копилку Богородского округа добавились четыре золотых медали, пять серебряных и десять бронзовых. Среди победителей, занявших первые места, - Глеб Остапчук, Дмитрий Алексеев, Никита Егорцев и Кира Сильнова.

Спортсмены Богородский
23 декабря 2024, 13:55
Минтранс Подмосковья: стоимость проезда в электричках изменится с января
МТППК
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Тарифы на пригородные железнодорожные перевозки изменятся со 2 января 2025 года. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что корректировки проведут в соответствии с постановлением правительства Москвы и Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Стоимость поездки по разовому билету в пределах Москвы составит 60 рублей, а при поездках по Новой Москве и Московской области, стоимость первой тарифной зоны в маршруте составит 48 рублей. За вторую и последующие - 35 рублей.

Стоимость проезда на МЦД с возможностью пересадки на метро составит 63 рубля при оплате «Тройкой», 70 рублей - банковской картой. Поездки по биометрии в «Центральной» зоне будут стоить 59 рублей. Поездки через «Пригород» при оплате «Тройкой» будут стоить 84 рубля, банковской картой - 91 рубль, по биометрии - 78 рублей.

Дороги Поезда
23 декабря 2024, 13:54
Новогодняя лыжная гонка прошла в Богородском округе
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Традиционная вечерняя лыжная гонка собрала спортсменов округа на стадионе «Труд» в Старой Купавне. Она проводится с 1981 года и каждый раз к ней присоединяется все больше участников.

Новое современное освещение позволяет проводить тренировки и соревнования в вечернее время. Что, в свою очередь, дает дополнительные возможности для подготовки и повышения спортивных результатов. Теперь лыжники могут наслаждаться катанием в комфортных условиях, тренируясь в любое время дня и ночи.

Мероприятие на стадионе «Труд» в этом году прошло в праздничной предновогодней атмосфере. Кульминацией стала традиционная костюмированная гонка, в которой как дети, так и взрослые в ярких карнавальных костюмах вышли на лыжню. Все участники получили заслуженные медали и грамоты. Для безопасности в этом году была завершена установка освещения лыжной трассы. Ход работ был на особом контроле у депутатов Богородского округа.

Спортсмены Богородский
23 декабря 2024, 13:23
Подмосковный инвестстандарт ЦУР «Бизнес» внедрят в регионах в 2025 году
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Межрегиональный форум «Внедрение регионального инвестиционного стандарта в муниципалитетах» прошел в Красногорске. Представители инвесткоманд из разных регионов обменялись опытом.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, региональный инвестстандарт в Подмосковье работает эффективно.

«Мы не только успешно внедрили все его элементы, но и предложили новый - ЦУР „Бизнес“, который обеспечивает обратную связь с бизнесом», - сказала Зиновьева.

Она добавила, что в следующем году его планируется распространить по всей стране. Этот цифровой сервис позволяет следить онлайн за проектами, которые реализуются в регионе.

Практику АИС «Инвестор» внедрили в Подмосковье для сокращения сроков реализации проекта и повышения процедур сопровождения.

«На сегодняшний день в систему внесено более 1200 проектов, находящихся под контролем инвестблока правительства Московской области. Мы активно работаем над улучшением инвестиционной политики, чтобы повышать», - заключила Зиновьева.

Инвестиции Красногорск Бизнес

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