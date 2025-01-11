Мастер-классы по зимним видам спорта пройдут в Яхроме в эти выходные

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Программа включит в себя музыку, танцы и мастер-классы по зимним видам спорта. Дети и взрослые смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях и эстафетах.

Также каждый желающий может прийти на творческий мастер-класс. Опытные мастера научат создавать поделки.

«Зимние выходные в парке - это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, насладиться свежим воздухом и зарядиться положительными эмоциями», - сказал глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Ранее мы рассказывали о том, что в Яхроме провели областной праздник «Зимние рекорды». Жители поучаствовали в мастер-классе по лыжным гонкам и массовых забегах.