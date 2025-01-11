Мастер-классы по зимним видам спорта пройдут в Яхроме в эти выходные
Развлекательную и спортивную программу проводят в эти субботу и воскресенье в парке имени И. А. Лямина в Яхроме. На мероприятия приглашают жителей и гостей Дмитровского округа.
Программа включит в себя музыку, танцы и мастер-классы по зимним видам спорта. Дети и взрослые смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях и эстафетах.
Также каждый желающий может прийти на творческий мастер-класс. Опытные мастера научат создавать поделки.
«Зимние выходные в парке - это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, насладиться свежим воздухом и зарядиться положительными эмоциями», - сказал глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.
Ранее мы рассказывали о том, что в Яхроме провели областной праздник «Зимние рекорды». Жители поучаствовали в мастер-классе по лыжным гонкам и массовых забегах.