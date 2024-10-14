14 октября 2024, 21:44

Мастер-классы по профориентационной подготовке провели для школьников в Реутове

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Ученики реутовских школ в возрасте от 9 до 13 лет приняли участие в профориентационном мастер-классе по обновленной программе в Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области. Мероприятие прошло на базе колледжа «Энергия».

Ребята попробовали свои силы в различных мастер-классах: от робототехники и управления квадрокоптерами до WEB-дизайна и графического дизайна, 3D-моделирования, альтернативной энергетики и современной радиоэлектроники. Участие в этих занятиях позволило ребятам не только познакомиться с современными технологиями, но и ощутить себя в роли настоящих профессионалов.

Кроме того, школьники совместно с кураторами обсудили несколько вопросов и рекомендаций по составлению профессионального плана. Это поможет им определиться с выбором специальности в будущем и сделать осознанный шаг на пути к своей карьере.

Отметим, что в Реутове регулярно проводятся профориентационные мероприятия для учащихся, что позволяет молодым людям заранее задуматься о своем профессиональном пути. Многие студенты колледжа «Энергия» уже выбрали обучение по программам федерального проекта «Профессионалитет», направленного на подготовку кадров для приоритетных отраслей промышленности.

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Реутов Школьники
14 октября 2024, 21:57
Итоги областного вокального конкурса среди людей с ОВЗ подвели в Реутове
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В Реутове прошел областной вокальный конкурс среди инвалидов. В Центре культуры и искусств городского округа состоялся Гала-концерт заключительного этапа фестиваля-конкурса вокального творчества «Созвездие талантов Подмосковья», приуроченного к 95-летию со дня создания Московской области.

В конкурсе приняли участие талантливые солисты и творческие коллективы из различных городов Подмосковья, включая Подольск, Ивантеевку, Электросталь, Видное, Рузу, Воскресенск и Реутов. Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства и артистизма, покорив зрителей своими выступлениями.

Лауреатами I степени признаны вокальный коллектив «Рапсодия» из Ивантеевки и ансамбль «Ритмы молодости» из Реутова. В категории солистов первое место разделили Светлана Кабанова из Реутова и Борис Гуреев из Видного. Гран-при фестиваля-конкурса был удостоен вокальный коллектив незрячих артистов «Подолье» из Подольска, чье выступление вызвало особый восторг у зрителей.

Напомним, что ранее параспортсмены из Реутова завоевали «золото» и «серебро» на всероссийском физкультурно-спортивном фестивале ВОИ в Сочи, подтверждая высокий уровень достижений в различных сферах.

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Реутов конкурсы
14 октября 2024, 21:38
Команда «Короче» стала обладателем Малого кубка Серпуховской лиги КВН
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В Доме культуры «Большевик» состоялся Малый кубок Серпуховской лиги КВН. На сцене встретились пять команд, среди которых были как опытные и уже полюбившиеся зрителям коллективы, так и новички, впервые решившиеся поделиться своим уникальным стилем и шутками.

Победителем Малого Кубка стала команда КВН «Короче», завоевавшая сердца как жюри, так и зрителей. Второе место заняла команда «Лесная братва» из Пушкинского городского округа, а бронза досталась команде «Стратеги». Лучшим актером игры был признан Евгений Черных из команды «Кексики».

По решению жюри, билет в полуфинал получила команда КВН «Лесная братва». Команда «Короче» начнет полуфинал с бонусом в 0,3 балла, а «Стратеги» - с 0,1 балла.

Руководитель Лиги также принял решение допустить до первых полуфинальных редактур команды «Дай пять» и «Кексики». Ребятам предстоит показать свои наработки, чтобы редакторский состав пропустил их в долгожданный ½ финала.

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Серпухов
14 октября 2024, 21:37
Отопление запустили в Дмитровском округе
Медиасток.рф
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В Московской области продолжаются работы по пуску отопления. В Дмитровском городском округе уже несколько новых линий теплотрассы подключили к котельным.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, с 12:00 началось заполнение системы. Тепло, идущее с котельной на Профессиональной улице в ближайшее время появится в микрорайоне ДЗФС.

Далее по списку - микрорайоны Михалина и Аверьянова.

«Также идет заполнение системы по всем адресам обслуживания с котельных на улицы Пушкинской и улицы Подлипичье», - добавили в ведомстве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Работа
14 октября 2024, 20:41
Готовность коммунальных служб к зиме проверили в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев совместно с первым заместителем главы городского округа Красногорск Натальей Тимошиной провели инспекцию контейнерных площадок и работы «Красногорской городской службы» в поселке Архангельское. В ходе проверки были обсуждены актуальные проблемы, связанные с вывозом отходов.

Наталья Тимошина протестировала новое приложение «Добродел», которое позволяет жителям фиксировать нарушения. С помощью мобильного телефона достаточно сделать фотографию неправильно припаркованного автомобиля и отправить данные через приложение, заполнив соответствующую форму.

«Красногорская городская служба» обслуживает 310 дворов, 25 общественных территорий и более 400 многоквартирных домов. В ходе инспекции Кирилл Григорьев и Наталья Тимошина осмотрели укомплектованность штата и техники, а также зоны обслуживания и ремонта, включая общежитие для вахтовиков.

Директор МБУ «КГС» Денис Ащеулов сообщил, что в распоряжении предприятия находится 124 машин уборочной техники.

Кирилл Григорьев отметил высокое качество новой техники и выразил надежду на ее эффективную работу. Он также подчеркнул, что с таким количеством техники качество уборки в зимний период значительно улучшится.

В завершение проверки было заявлено о намерении муниципалитета устранить все выявленные недочеты и обеспечить информирование жителей по вопросам парковки. Кроме того, планируется провести обучение для сотрудников коммунальных служб, чтобы повысить качество предоставляемых услуг.

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Красногорск ЖКХ

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