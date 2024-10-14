Мастер-классы по профориентационной подготовке провели для школьников в Реутове

Ребята попробовали свои силы в различных мастер-классах: от робототехники и управления квадрокоптерами до WEB-дизайна и графического дизайна, 3D-моделирования, альтернативной энергетики и современной радиоэлектроники. Участие в этих занятиях позволило ребятам не только познакомиться с современными технологиями, но и ощутить себя в роли настоящих профессионалов.

Кроме того, школьники совместно с кураторами обсудили несколько вопросов и рекомендаций по составлению профессионального плана. Это поможет им определиться с выбором специальности в будущем и сделать осознанный шаг на пути к своей карьере.

Отметим, что в Реутове регулярно проводятся профориентационные мероприятия для учащихся, что позволяет молодым людям заранее задуматься о своем профессиональном пути. Многие студенты колледжа «Энергия» уже выбрали обучение по программам федерального проекта «Профессионалитет», направленного на подготовку кадров для приоритетных отраслей промышленности.

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