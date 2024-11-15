15 ноября 2024, 11:34

Мастер-классы по парикмахерскому искусству провели для студентов в Можайске

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Форум «Счастливые люди — наша профессия» организовала в городском округе компания «Estel». В нем участвовали студенты Можайского техникума, которые обучаются на парикмахеров.

Ведущие стилисты России поделились с молодыми людьми секретами мастерства. В рамках форума прошли три мастер-класса. Один из них провел победитель конкурса колористов Евгений Чекалин, который показал студентам быстрые стрижки и укладки.

На занятии «Модная история» ребята учились создавать полноценный образ, от выбора наряда до макияжа и прически. Это способствовало развитию креативного мышления и умения работать в команде. Третий мастер-класс проводился в форме интерактивной игры. На нем студентам объяснили, как организовать сервис в салоне красоты, чтобы привлечь как можно больше клиентов.

Специалисты поделились с участниками форума своими историями о карьере в индустрии красоты. А в завершении мероприятия состоялся показ коллекции работ мастеров «Семейный альбом».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Можайск
15 ноября 2024, 11:57
Подачу холодной воды восстановят в микрорайоне Лиаз в Орехово-Зуеве к 16:00
Медиасток.рф
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Коммунальная авария на улице 30 лет ВЛКСМ в Орехово-Зуеве привела к временному отключению холодной воды в 47 жилых домах. Возобновить подачу ресурса должны к 16:00, об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

С 10:30 временно приостановлена подача холодного водоснабжения в дома микрорайона Лиаз на улицах 1 Мая, Калинина, 30 лет ВЛКСМ и Почтовой, а также в школы № 5, № 3 и детские сады № 40 и № 45.

Сотрудники «Куровских очистных сооружений» проводят необходимые ремонтные работы. Плановый срок их завершения - 16:00.

В начале 2024-го в Подмосковье сформировали большую государственную программу обновления теплосетей, рассчитанную на шесть лет. О том, что уже сделано, а что только предстоит - в материале 360.ru.

ЖКХ Орехово-Зуево Ремонтные работы
15 ноября 2024, 11:35
Школьники Лосино-Петровского победили на всероссийском проектном чемпионате
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Активисты «Движения Первых» из Лосино-Петровского побывали на флагманском чемпионате акселератора «Высота» в Уфе. Они успешно выступили на всероссийских соревнованиях.

Участниками чемпионата стали более 1000 школьников и 200 команд. Состязания шли три дня.

Ребята представили на суд жюри свои идеи и проекты. Для них организовали квизы, экскурсии по городу, образовательные лекции по навыкам коммуникации, презентации и защите проектов.

Активисты «Движения Первых» из Лосино-Петровского также прошли три этапа испытаний чемпионата. Они вошли в пятерку победителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Лосино-Петровский
15 ноября 2024, 11:34
Бизнесменам Подмосковья рассказали о плюсах и минусах налоговой реформы
Телеканал «360»
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Налоговая реформа 2025 года стала главной темой заседания Общественного совета с представителями деловых объединений Подмосковья. Бизнесмены обсудили плюсы и минусы нововведений.

Подобные встречи - рука помощи для предпринимателей. Специалисты всегда открыты к диалогу. Обратиться за поддержкой можно не только на официальных приемах. Любой желающий вправе задать вопрос, позвонив по телефону горячей линии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Встреча прошла по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья. «Ежедневно, еженедельно и ежемесячно проходят вебинары, но, тем не менее, вопросов не становится меньше, и так или иначе их необходимо снимать для того, чтобы бизнес грамотно вошел в новые реалии налоговой реформы», - рассказала исполняющий обязанности областного омбудсмена по защите прав предпринимателей Наталья Чудакова.

Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Московской области Виталий Пыркин объяснил, что изменения коснутся почти всех статей налогов. Ставка налога на прибыль частично повышается до 25%, также вводятся прогрессивная шкала налогообложения, налоги на доходы физических лиц, туристический налог.

Перемены ждут предпринимателей, которые пользуются упрощенной системой налогообложения. С 1 января они будут платить и НДС.

Химки Налоги Бизнес
15 ноября 2024, 11:13
Расчетный центр Подмосковья напомнил правила начисления платы за отопление
Unsplash
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В платежках снова появилась строка «Отопление» у жильцов домов, где установлены общедомовые приборы учета, а плата за тепло начисляется только в отопительный сезон — семь месяцев. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Расчет платы в таких домах проводится с учетом площади дома и квартиры, объема потребления и тарифа. Тарифы на 2024–2025 годы для каждого поставщика можно найти на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области и в платежке от МосОблЕИРЦ.

Если ОДПУ вышел из строя, не введен в эксплуатацию или его межповерочный интервал истек, расчет производится по замещающим данным: сначала по среднемесячному потреблению, затем по нормативу, который утверждает местное самоуправление. При наличии индивидуального теплосчетчика к его показаниям добавляется доля общедомового потребления, рассчитанная пропорционально площади квартиры.

Напомним, ОДПУ входят в состав общего имущества, и их обслуживание обеспечивает управляющая компания, а ввод прибора в эксплуатацию - обязанность ресурсоснабжающей организации. Все вопросы о состоянии и показаниях общедомовых приборов учета решает управляющая организация, а за качество отопления отвечает поставщик.

ЖКХ

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