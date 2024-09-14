Мастер-классы по оказанию первой помощи провели для волонтеров Подмосковья

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«Ребята помогают врачам в медицинских учреждениях, сопровождают массовые мероприятия, работают на пунктах сбора донорской крови, популяризируют здоровый образ жизни и многое другое. Сегодня они в качестве волонтеров поделились очень важными знаниями с другими ребятами, которым эти навыки могут пригодиться», - прокомментировала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участниками стали более 100 добровольцев из разных городов Подмосковья. Мероприятие, организованное ведомством, приурочили ко Всемирному дню оказания первой помощи и Всероссийской акции «Помоги первым».

На мастер-классах участники научились оказывать первую помощь при кровотечениях, накладывать повязки и жгуты, а также освоили технику сердечно-легочной реанимации.

Региональный координатор «Волонтеров-медиков» Наталья Костяева поблагодарила Мининформации за организацию мероприятия и отметила, что волонтеры осваивают актуальные подходы в медицине, которые помогают спасать жизни.

Напомним, волонтеры участвуют в гуманитарной поддержке жителей Донбасса и приграничных регионов, они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и передают продукты и необходимые вещи жителям Курской и Белгородской областей.

На всей территории Московской области организована работа 86 пунктов сбора гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело». Ознакомиться с подробной информацией можно по ссылке.

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