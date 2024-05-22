Мастер-классы по игре на барабанах пройдут на набережной Дубны летом

Музыканты приглашают всех дубненцев на набережную, чтобы послушать и присоединиться к игре на джембе.

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Местные энтузиасты играют на барабанах каждый вечер и проводят мастер-классы для всех желающих. Сначала они репетировали в гараже, а сейчас вышли на набережную Волги.

«Людям нравится, люди начинают пританцовывать. Иногда большие группы собираются, люди интересуются, дети сразу танцевать начинают. Очень живой отклик», - поделился музыкант Игорь Вяземский.

Жители подходят, слушают, знакомятся с музыкантами. Кто-то останавливается на пару минут, а кто-то остается с здесь на весь вечер. Говорят, барабанщики отлично поднимают настроение.