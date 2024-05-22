22 мая 2024, 09:52

Мастер-классы по игре на барабанах пройдут на набережной Дубны летом

Телеканал «360»
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Жители Дубны встречают закаты на набережной под звуки африканских барабанов. Летом музыканты будут проводить мастер-классы для всех желающих.

Музыканты приглашают всех дубненцев на набережную, чтобы послушать и присоединиться к игре на джембе.

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Местные энтузиасты играют на барабанах каждый вечер и проводят мастер-классы для всех желающих. Сначала они репетировали в гараже, а сейчас вышли на набережную Волги.

«Людям нравится, люди начинают пританцовывать. Иногда большие группы собираются, люди интересуются, дети сразу танцевать начинают. Очень живой отклик», - поделился музыкант Игорь Вяземский.

Жители подходят, слушают, знакомятся с музыкантами. Кто-то останавливается на пару минут, а кто-то остается с здесь на весь вечер. Говорят, барабанщики отлично поднимают настроение.

Дубна
22 мая 2024, 10:00
Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 22 мая
Медиасток.рф
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Свыше 875 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 22 мая. Это на 2% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, пробки образовались на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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Пробки Дороги
22 мая 2024, 09:56
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 мая
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Два лесных пожара потушили в Подмосковье 21 мая. Они произошли в трех километрах от деревни Шильково в Воскресенске и в трех километрах от Фрязина. Их ликвидировали 23 человека. В ближайшие дни в регионе установятся второй и третий классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 22 по 24 мая на большей части территории Подмосковья установится третий класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах спрогнозировали второй, а в Егорьевском - четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до 10 ночью. Ожидается малооблачная погода без осадков.

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Пожары Лесные пожары Прогноз погоды
22 мая 2024, 09:53
Памятник погибшим в концлагерях цыганам открыли в деревне Артемово
Роман Савельев
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Торжественное открытие и освящение креста в память о цыганах, погибших в фашистских концлагерях во время Великой Отечественной войны, прошло в деревне Артемово. Монумент появился на территории Страстного храма.

«На протяжении всей истории зло проявлялось в разных формах. Одна из них - немецкий фашизм, где возвышалась определенная раса над другой. Это вылилось во Вторую мировую войну и уничтожение других народов. Европа заполнилась концлагерями, что привело к миллионам и миллионам смертей. Из людей выкачивали кровь, брали для изготовления сумок человеческую кожу, а волосы - для веревок. Есть народы, которые особенно пострадали. Например, цыгане», - говорит настоятель храма игумен Феофан.

«Благодаря нашим друзьям из цыганской общины отлили колокол. На нем изображены иконы, святитель Николай и Георгий Победоносец. В память мы создали еще и крест. Получился небольшой мемориал. Кроме того, мы заложили капсулу с землей с места гибели узников концлагерей в Германии у подножия креста», - добавил священник.

После торжественного открытия гостей пригласили на трапезу.

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На мероприятии озвучили факт: более 20% общей численности цыган уничтожили в концлагерях во время войны.

Памятники Войны Пушкино Великая Отечественная война
22 мая 2024, 09:51
Строительство нового ЖК «Легенда Коренево» началось в Люберцах
ООО СЗ «Коренево Девелопмент»
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Новый ЖК «Легенда Коренево» начали строить в городском округе Люберцы. В проекте застройки — жилые дома, школа, магазин и торговый центр.

Застройщиком выступает компания «Коренево Девелопмент». Министерство жилищной политики Московской области сообщило, что площадку уже огородили и приступили к устройству временных дорог для техники. Завершается разработка котлована. Строители заливают фундамент и стены подземной части зданий. Начался монтаж башенных кранов.

Будущие жильцы смогут наблюдать за ходом строительства онлайн. На площадке организована система видеонаблюдения.

ЖК «Легенда Коренево» - это современный жилой комплекс комфорт-класса, который появится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На территории жилого комплекса возведут школу, детский сад и торгово-развлекательный центр.

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Люберцы Строительство

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